Mi ANSES 2026: paso a paso, cómo sacar turnos de manera online en la app

El diseño de esta herramienta busca simplificar el vínculo entre los ciudadanos y el organismo estatal, logrando reducir los tiempos de espera y eliminando las filas presenciales en las delegaciones. Mediante la aplicación móvil, resulta sencillo solicitar turnos en pocos pasos, lo cual evita traslados innecesarios a las oficinas físicas para realizar reservas. De este modo, la plataforma garantiza una gestión autónoma y ágil de los recursos de seguridad social.