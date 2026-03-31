Qué se sabe del arma usada en el colegio de Santa Fe y cómo llegó al alumno

La investigación por el crimen ocurrido en la Escuela N° 40 de San Cristóbal avanza con un dato clave que podría resultar determinante: el arma utilizada por el atacante. Mientras la comunidad educativa intenta recuperarse del impacto, las autoridades concentran sus esfuerzos en reconstruir cómo un adolescente logró ingresar al establecimiento con un arma de fuego sin ser detectado.
Un detalle que marca la investigación
De acuerdo a las primeras pericias, el agresor utilizó una escopeta calibre 12/70, un arma de gran porte que, por sus dimensiones, no resulta fácil de ocultar. Sin embargo, el joven habría sorteado los controles al trasladarla dentro de una funda de guitarra, un elemento que no despertó sospechas al momento de ingresar al colegio.
Uno de los puntos centrales de la causa es el origen del arma. Según las primeras reconstrucciones, pertenecería a su abuelo.
Los investigadores buscan determinar si el acceso fue ocasional o si existía conocimiento previo por parte del entorno sobre la posibilidad de que el menor pudiera manipularla. Este aspecto será clave para establecer eventuales responsabilidades.
El momento del ataque
El episodio se desató dentro del establecimiento educativo, en pleno horario escolar. Testigos indicaron que el joven ingresó al edificio y, en un primer momento, preguntó por la ubicación de los baños, lo que hizo suponer que estaba desorientado.
Minutos después, la situación cambió de manera abrupta. Se escucharon detonaciones y se desató el caos: alumnos corriendo, gritos y escenas de desesperación en distintos sectores de la escuela.
La intervención que evitó una tragedia mayor
En medio de la confusión, la rápida reacción de un trabajador de la institución resultó decisiva. Fabio, portero del colegio, logró enfrentar al agresor y reducirlo, evitando que continuara disparando.
Según su propio testimonio, el momento fue de máxima tensión: el adolescente llegó a apuntarle, aunque no efectuó el disparo. La intervención permitió contener la situación y evitar un saldo aún más grave.