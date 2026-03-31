Qué se sabe del arma usada en el colegio de Santa Fe y cómo llegó al alumno

Un detalle que marca la investigación

De acuerdo a las primeras pericias, el agresor utilizó una escopeta calibre 12/70, un arma de gran porte que, por sus dimensiones, no resulta fácil de ocultar. Sin embargo, el joven habría sorteado los controles al trasladarla dentro de una funda de guitarra, un elemento que no despertó sospechas al momento de ingresar al colegio.