Secciones
Seguridad

Qué se sabe del arma usada en el colegio de Santa Fe y cómo llegó al alumno

Un dato clave emerge en la investigación por el crimen en una escuela de Santa Fe: el arma utilizada por el atacante. Cómo logró ingresarla sin ser detectado y qué se sabe sobre su origen.

El arma utilizada por el alumno El arma utilizada por el alumno
Hace 2 Hs

La investigación por el crimen ocurrido en la Escuela N° 40 de San Cristóbal avanza con un dato clave que podría resultar determinante: el arma utilizada por el atacante. Mientras la comunidad educativa intenta recuperarse del impacto, las autoridades concentran sus esfuerzos en reconstruir cómo un adolescente logró ingresar al establecimiento con un arma de fuego sin ser detectado.

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Un detalle que marca la investigación

De acuerdo a las primeras pericias, el agresor utilizó una escopeta calibre 12/70, un arma de gran porte que, por sus dimensiones, no resulta fácil de ocultar. Sin embargo, el joven habría sorteado los controles al trasladarla dentro de una funda de guitarra, un elemento que no despertó sospechas al momento de ingresar al colegio.

Uno de los puntos centrales de la causa es el origen del arma. Según las primeras reconstrucciones, pertenecería a su abuelo.

Los investigadores buscan determinar si el acceso fue ocasional o si existía conocimiento previo por parte del entorno sobre la posibilidad de que el menor pudiera manipularla. Este aspecto será clave para establecer eventuales responsabilidades.

El momento del ataque

El episodio se desató dentro del establecimiento educativo, en pleno horario escolar. Testigos indicaron que el joven ingresó al edificio y, en un primer momento, preguntó por la ubicación de los baños, lo que hizo suponer que estaba desorientado.

Revelaron detalles del trágico tiroteo en una escuela de Santa Fe

Revelaron detalles del trágico tiroteo en una escuela de Santa Fe

Minutos después, la situación cambió de manera abrupta. Se escucharon detonaciones y se desató el caos: alumnos corriendo, gritos y escenas de desesperación en distintos sectores de la escuela.

La intervención que evitó una tragedia mayor

En medio de la confusión, la rápida reacción de un trabajador de la institución resultó decisiva. Fabio, portero del colegio, logró enfrentar al agresor y reducirlo, evitando que continuara disparando.

Según su propio testimonio, el momento fue de máxima tensión: el adolescente llegó a apuntarle, aunque no efectuó el disparo. La intervención permitió contener la situación y evitar un saldo aún más grave.

Temas Santa Fe
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Revelaron detalles del trágico tiroteo en una escuela de Santa Fe

Revelaron detalles del trágico tiroteo en una escuela de Santa Fe

Ataques en escuelas argentinas: los casos que marcaron al país y reabren el debate

Ataques en escuelas argentinas: los casos que marcaron al país y reabren el debate

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Domingo de Ramos: qué significa y cuál es su origen en la Biblia

Domingo de Ramos: qué significa y cuál es su origen en la Biblia

Pronóstico de Semana Santa: las condiciones climáticas en todo el país durante el fin de semana largo

Pronóstico de Semana Santa: las condiciones climáticas en todo el país durante el fin de semana largo

Lo más popular
Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
1

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
2

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
3

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
4

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas
5

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
6

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Más Noticias
Qué dijo la familia de Ian tras el crimen en la escuela y por qué su mensaje impacta en todo el país

Qué dijo la familia de Ian tras el crimen en la escuela y por qué su mensaje impacta en todo el país

Masacre de Carmen de Patagones: qué pasó con “Junior” y cuál es su vida hoy

Masacre de Carmen de Patagones: qué pasó con “Junior” y cuál es su vida hoy

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Un tiroteo al sur de la Capital dejó a un hombre al borde de la muerte

Un tiroteo al sur de la Capital dejó a un hombre al borde de la muerte

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Comentarios