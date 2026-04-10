Una guía sugiere cómo debe actuar la escuela cuando aparece un arma

No se trata de un protocolo rígido, sino de una herramienta flexible que reconoce que cada institución tiene su propio contexto. La presencia de armas aparece como una de las situaciones contempladas. “Son hechos de gran impacto institucional, porque implican la presencia de algo que no debería estar en la escuela”, explicó Marcela Juárez Sánchez, del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI).