Para qué sirve el té de coca y por qué es bueno tomarlo

Resumen para apurados
- Consumidores en Sudamérica utilizan el té de coca como infusión medicinal para obtener energía y perder peso, aprovechando los fitonutrientes de la planta originaria de los Andes.
- Tradicionalmente empleada para el mal de altura, esta bebida posee vitaminas A, B, C y E. Actúa como estimulante celular sin cafeína, aliviando también problemas gastrointestinales.
- La ciencia destaca su potencial antioxidante y bajo nivel de efectos secundarios, reafirmando el valor de los remedios naturales en la salud inmunológica y el bienestar moderno.
El té de coca, también conocido en el norte como mate de coca, es una infusión elaborada a partir de las hojas de la planta de coca, con el objetivo de extraer sus fitonutrientes.
Originaria de América del Sur, en particular de la cordillera de los Andes, esta planta fue utilizada tradicionalmente por sus beneficios para la salud.
Cuáles son los beneficios del té de coca
Entre los potenciales beneficios del té de coca se encuentra la pérdida de peso y el aumento de energía.
Además, se emplea para fortalecer el sistema inmunológico, aliviar la indigestión y combatir el mal de altura.
Las hojas de coca contienen compuestos que tienen un efecto estimulante similar al de la cafeína, lo que puede incrementar la energía y la concentración mental. Sin embargo, a diferencia del café, el té de coca actúa a través de diferentes mecanismos celulares debido a la ausencia de cafeína en las hojas de coca, según estudios sobre esta bebida.
Además, el consumo regular de té de coca puede ayudar en la reducción de la grasa corporal con pocos efectos secundarios.
Qué propiedades tiene el té de coca
Otro aspecto a destacar es la alta concentración de vitaminas presentes en el té de coca, las cuales poseen propiedades antioxidantes beneficiosas para la salud. Vitaminas como A, B-2, B-6, C y E se encuentran en las hojas de coca, contribuyendo así a estimular el funcionamiento del sistema inmunológico.
Es importante recordar que el té de coca fue utilizado durante siglos en América del Sur para aliviar malestares gastrointestinales asociados con la indigestión y el mal de altura. Tanto beber té de coca como masticar hojas de coca pueden ayudar a aliviar síntomas como náuseas, malestar estomacal, diarrea y vómitos.