Mensaje contra la corrupción: el papa León XIV reza en Camerún

León XIV envió un potente mensaje a las autoridades de Camerún, a las que invitó a hacer un “examen de conciencia” para luchar contra la corrupción y los abusos de poder y proteger los derechos humanos. El papa llegó a la capital, Yaundé, procedente de Argelia, donde el inicio de su gira africana se vio empañado por un doble atentado suicida a unos 40 kilómetros de Argel y por las críticas de Donald Trump, que le acusó, entre otras cosas, de ser “terrible en política exterior”.