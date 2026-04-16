El Concejo Deliberante de la capital sesiona hoy sin el sucesor de Arnedo

En tanto, una iniciativa propone declarar como consultoras preferenciales del Estado municipal a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) y a la Universidad San Pablo Tucumán. El propósito es que las facultades puedan ser contratadas de manera directa por el municipio para la prestación de servicios de asesoramiento, investigación, asistencia técnica u otros de naturaleza académica o profesional, e incluye a la totalidad de organismos que integran el sector público municipal: la administración, las entidades autárquicas, las empresas estatales, las sociedades económicas mixtas y todo ente que posea participación mayoritaria en la Capital o en la toma de decisiones.