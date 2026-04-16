Secciones
Política

El Concejo Deliberante de la capital sesiona hoy sin el sucesor de Arnedo

El cuerpo legislativo se reencuentra en el recinto tras la designación del ex edil como funcionario municipal. Se aguarda la respuesta de la Junta Electoral.

CITA PARLAMENTARIA. El Concejo Deliberante debatirá una treintena de temas desde la mañana. CITA PARLAMENTARIA. El Concejo Deliberante debatirá una treintena de temas desde la mañana.
Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs

El ex edil y flamante secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, ya cumple sus funciones en la Municipalidad capitalina. Es por eso que su banca permanecerá vacía durante la sesión parlamentaria de hoy. Mientras se espera la orden de la Junta Electoral para la asunción del nuevo integrante, el Concejo Deliberante dará revisión a una treintena de iniciativas en el recinto.

Fue el martes que la intendenta Rossana Chahla tomó juramento al ex miembro del unibloque Acción Vecinal para que se ocupe de la oficina de transporte. “Es una bocanada de aire fresco que viene a oxigenar el equipo de trabajo de la municipalidad y a comprometernos con la vida pública de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán”, declaró Arnedo tras su designación.

Tras su pedido de licencia, el presidente del Concejo, Fernando Juri, elevó a la Junta Electoral el informe correspondiente para que se notifique quién reemplazará a Arnedo, según el corrimiento de lista de las elecciones de 2023. Según estiman, el edil que ocuparía la banca que solía representar al Partido por la Justicia Social (PJS) sería Christian Abel, un ex alfarista.

De todos modos, los 17 concejales de San Miguel de Tucumán debatirán hoy desde las 9 unos treinta temas, entre proyectos de ordenanza y de resolución.

Entre ellos, uno presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) sobre disponer la utilización, el impulso, adopción y desarrollo de tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial (IA). El objetivo es fomentar el uso ético y responsable de la tecnología en procesos y servicios públicos municipales; desarrollar capacidades técnicas y humanas para su implementación; promover la experimentación de soluciones innovadoras mediante proyectos piloto; estimular la colaboración público privada y académica; y generar un ecosistema local de innovación tecnológica en torno a la IA.

Carlos Arnedo asume en medio de la crisis del transporte y advierte sobre “extorsiones” del sector

Carlos Arnedo asume en medio de la crisis del transporte y advierte sobre “extorsiones” del sector

Además, se impulsa la creación de centros operacionales preventivos y de seguridad, denominados destacamentos base operacionales de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC); y la conformación de un “Circuito Turístico Religioso” con el objeto de promover el conocimiento de los diferentes sitios dedicados a la práctica del culto.

El Concejo Deliberante lleva también una serie de declaraciones de huéspedes de honor y dictámenes para que el Ejecutivo realice tareas de cordón cuneta y pavimentación en distintas zonas de la ciudad.

En tanto, una iniciativa propone declarar como consultoras preferenciales del Estado municipal a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) y a la Universidad San Pablo Tucumán. El propósito es que las facultades puedan ser contratadas de manera directa por el municipio para la prestación de servicios de asesoramiento, investigación, asistencia técnica u otros de naturaleza académica o profesional, e incluye a la totalidad de organismos que integran el sector público municipal: la administración, las entidades autárquicas, las empresas estatales, las sociedades económicas mixtas y todo ente que posea participación mayoritaria en la Capital o en la toma de decisiones.

El edil Carlos Ale cuestionó la designación de Arnedo en la Municipalidad de la capital

El edil Carlos Ale cuestionó la designación de Arnedo en la Municipalidad de la capital

Tras la reunión de labor parlamentaria en la que se definió el orden del día, el concejal Federico Romano Norri (Unión Cívica Radical) detalló los ejes de los contenidos que tendrá la sesión. “Se trata de una sesión ordinaria en la que los concejales podremos manifestarnos respecto de muchísimos temas de actualidad en los distintos periodos de la sesión establecidos por reglamento, en homenajes y manifestaciones generales, además del tratamiento de los proyectos con una impronta fuerte de propuestas de obra pública”, expuso.

Reunión en el municipio: Chahla recibió a legisladores provinciales

La intendenta Rossana Chahla mantuvo un encuentro con legisladores que visitaron la Provincia en el marco del Parlamento del Norte Grande Argentino. Allí conversaron sobre “la actualidad política y económica del país, intercambiando miradas con la responsabilidad que implica pensar en el presente y el futuro de nuestra Argentina”, según escribió la jefa municipal en X. De la reunión participaron María Sara Aparicio y Germán Braillard (Corrientes), Daniela Vélez, Claudia Sánchez Cantaberta y Verónica Valente (Jujuy).

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánUniversidad Nacional de TucumánUniversidad San Pablo-TUniversidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánFederico Romano NorriCarlos Arnedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elección en la UNT: dos decanos plantean ante la Junta Electoral que el Estatuto prohíbe otra candidatura de Pagani

Elección en la UNT: dos decanos plantean ante la Junta Electoral que el Estatuto prohíbe otra candidatura de Pagani

La UNT se encamina al 20 de mayo para renovar autoridades

La UNT se encamina al 20 de mayo para renovar autoridades

Lo más popular
¿La Generación Z es menos inteligente? Qué dice un estudio sobre su rendimiento en pruebas cognitivas
1

¿La Generación Z es menos inteligente? Qué dice un estudio sobre su rendimiento en pruebas cognitivas

Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse
2

Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore
3

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia
4

Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia

La vigencia absoluta después de los 70
5

La vigencia absoluta después de los 70

Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman
6

Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman

Más Noticias
“Cobramos $996 por paciente”: cómo afectó la medida del PAMI a los médicos tucumanos

“Cobramos $996 por paciente”: cómo afectó la medida del PAMI a los médicos tucumanos

Duro fallo de la Corte contra el sistema de estacionamiento pago: tildó de ilegal y arbitraria la concesión de Alfaro

Duro fallo de la Corte contra el sistema de estacionamiento pago: tildó de "ilegal" y "arbitraria" la concesión de Alfaro

Tensión en el PAMI Tucumán: jubilados protestaron y hubo incidentes con la Policía en medio del paro médico

Tensión en el PAMI Tucumán: jubilados protestaron y hubo incidentes con la Policía en medio del paro médico

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Escupe huevadas: el durísimo cruce en redes entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

"Escupe huevadas": el durísimo cruce en redes entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

Guillermo Francos rompió el silencio, criticó a Adorni y reveló su intención de ser candidato

Guillermo Francos rompió el silencio, criticó a Adorni y reveló su intención de ser candidato

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

Comentarios