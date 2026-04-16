El Concejo Deliberante de la capital sesiona hoy sin el sucesor de Arnedo

El ex edil y flamante secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, ya cumple sus funciones en la Municipalidad capitalina. Es por eso que su banca permanecerá vacía durante la sesión parlamentaria de hoy. Mientras se espera la orden de la Junta Electoral para la asunción del nuevo integrante, el Concejo Deliberante dará revisión a una treintena de iniciativas en el recinto.
Fue el martes que la intendenta Rossana Chahla tomó juramento al ex miembro del unibloque Acción Vecinal para que se ocupe de la oficina de transporte. “Es una bocanada de aire fresco que viene a oxigenar el equipo de trabajo de la municipalidad y a comprometernos con la vida pública de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán”, declaró Arnedo tras su designación.
Tras su pedido de licencia, el presidente del Concejo, Fernando Juri, elevó a la Junta Electoral el informe correspondiente para que se notifique quién reemplazará a Arnedo, según el corrimiento de lista de las elecciones de 2023. Según estiman, el edil que ocuparía la banca que solía representar al Partido por la Justicia Social (PJS) sería Christian Abel, un ex alfarista.
De todos modos, los 17 concejales de San Miguel de Tucumán debatirán hoy desde las 9 unos treinta temas, entre proyectos de ordenanza y de resolución.
Entre ellos, uno presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) sobre disponer la utilización, el impulso, adopción y desarrollo de tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial (IA). El objetivo es fomentar el uso ético y responsable de la tecnología en procesos y servicios públicos municipales; desarrollar capacidades técnicas y humanas para su implementación; promover la experimentación de soluciones innovadoras mediante proyectos piloto; estimular la colaboración público privada y académica; y generar un ecosistema local de innovación tecnológica en torno a la IA.
Además, se impulsa la creación de centros operacionales preventivos y de seguridad, denominados destacamentos base operacionales de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC); y la conformación de un “Circuito Turístico Religioso” con el objeto de promover el conocimiento de los diferentes sitios dedicados a la práctica del culto.
El Concejo Deliberante lleva también una serie de declaraciones de huéspedes de honor y dictámenes para que el Ejecutivo realice tareas de cordón cuneta y pavimentación en distintas zonas de la ciudad.
En tanto, una iniciativa propone declarar como consultoras preferenciales del Estado municipal a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) y a la Universidad San Pablo Tucumán. El propósito es que las facultades puedan ser contratadas de manera directa por el municipio para la prestación de servicios de asesoramiento, investigación, asistencia técnica u otros de naturaleza académica o profesional, e incluye a la totalidad de organismos que integran el sector público municipal: la administración, las entidades autárquicas, las empresas estatales, las sociedades económicas mixtas y todo ente que posea participación mayoritaria en la Capital o en la toma de decisiones.
Tras la reunión de labor parlamentaria en la que se definió el orden del día, el concejal Federico Romano Norri (Unión Cívica Radical) detalló los ejes de los contenidos que tendrá la sesión. “Se trata de una sesión ordinaria en la que los concejales podremos manifestarnos respecto de muchísimos temas de actualidad en los distintos periodos de la sesión establecidos por reglamento, en homenajes y manifestaciones generales, además del tratamiento de los proyectos con una impronta fuerte de propuestas de obra pública”, expuso.
Reunión en el municipio: Chahla recibió a legisladores provinciales
La intendenta Rossana Chahla mantuvo un encuentro con legisladores que visitaron la Provincia en el marco del Parlamento del Norte Grande Argentino. Allí conversaron sobre “la actualidad política y económica del país, intercambiando miradas con la responsabilidad que implica pensar en el presente y el futuro de nuestra Argentina”, según escribió la jefa municipal en X. De la reunión participaron María Sara Aparicio y Germán Braillard (Corrientes), Daniela Vélez, Claudia Sánchez Cantaberta y Verónica Valente (Jujuy).