Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

“Ana Lía conoce cada recoveco administrativo del Ente como la palma de su mano. A Humberto no le va a resultar sencillo reemplazarla”, dedujeron en el “radio pasillo” de San Martín 251 apenas se filtró la noticia. Se sabe de la amistad que cultivan Carbonell y Chahla desde sus tiempos en el Colegio del Huerto, por lo que a la oferta laboral se sumó un componente afectivo. Pero lo concreto es que el Ente se queda sin un recurso humano valioso, justo en épocas en las que esos recursos escasean. Eso sí: todo se produjo en buenos términos. “El Ente es mi casa, me voy de la mejor manera -destacó Carbonell-. Agradezco a Humberto, que habló con Rossana y se pusieron de acuerdo”.