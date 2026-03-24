En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna

“Construir acuerdos”: la posición institucional de Humberto Salazar

“El Ente Cultural no niega que existan dificultades reales en distintas áreas, tanto edilicias como de funcionamiento y planteos sectoriales. Pero considero impropio el modo en que se utilizó el cierre de una función pública, especialmente sensible, para visibilizar esos reclamos”, señaló Humberto Salazar. El presidente de la entidad le dijo a LA GACETA que “no está prevista una convocatoria extraordinaria general, porque los distintos temas ya cuentan con ámbitos de tratamiento y seguimiento institucional; las gestiones existen y continúan: hubo reuniones, audiencias ante la Secretaría de Trabajo y tratamiento de distintos planteos”. “En el caso del teatro San Martín, por ejemplo, se está avanzando con la UTN en un diagnóstico técnico del sistema de climatización y en la búsqueda de alternativas de solución, además de intervenciones parciales ya realizadas. Sobre los cuerpos estables, el diálogo existió y existe ya sea conmigo, con la Secretaría General (Ana Lía Carbonell) o con los directores de área correspondientes. Lo mismo ocurre con los gremios ATE y UPCN. Incluso decisiones importantes de funcionamiento, como la designación de la actual directora de la Orquesta Estable, surgieron de instancias de escucha y consenso con representantes del propio cuerpo. Siempre se procuró construir acuerdos antes que imponer decisiones unilaterales”, destacó.