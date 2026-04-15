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Amenazas de tiroteo en colegios tucumanos: el rol clave de los grupos de WhatsApp en la difusión del pánico

Los pesquisas sospechan de algunas coincidencias en los escritos aparecidos en los baños del Guillermina y del San Francisco.

Las pintadas aparecieron ayer en los baños de los establecimientos tucumanos. FOTO ENVIADA POR UN LECTOR Las pintadas aparecieron ayer en los baños de los establecimientos tucumanos. FOTO ENVIADA POR UN LECTOR
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 15 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Autoridades de Tucumán investigan si un grupo organizado realizó amenazas de tiroteo ayer en los baños de los colegios Guillermina y San Francisco para determinar responsables.
  • Las pesquisas se centran en las coincidencias halladas en los escritos y un modus operandi similar en ambas instituciones, lo que sugiere una posible coordinación en las acciones.
  • El Ministerio de Seguridad busca sentar un precedente legal ante la alarma social. Se espera que el avance de la causa derive en sanciones severas y nuevos protocolos preventivos.
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