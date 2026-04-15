Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en un partidazo y está en semifinales de Champions

Por nombres, el cruce prometía. El Bayern, gigante alemán, siempre responde en este escenario. El Real Madrid, en cambio, juega esta competencia como nadie: su mística lo empuja incluso cuando el contexto no lo favorece. Y eso se vio desde el inicio. Tras el 2-1 en contra de la ida, necesitaba golpear rápido y lo consiguió. Güler capitalizó un mal pase de Neuer y puso el 1-0. Pero la reacción fue inmediata: a los pocos minutos, Joshua Kimmich lanzó un centro preciso y Aleksandar Pavlovic estampó el 1-1.