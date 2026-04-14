El "Atleti" de los argentinos eliminó al Barcelona y se metió en semifinales de Champions League
Atlético de Madrid perdió 2-1 frente a los "Blaugranas", pero avanzó debido a la ventaja obtenida en la ida. Así el global de la serie fue 3-2 a favor del equipo de la capital española. Juan Musso fue la gran figura.
Resumen para apurados
- Atlético de Madrid clasificó a semifinales de Champions League tras eliminar al Barcelona hoy con un global de 3-2, pese a caer 2-1 en la vuelta gracias a la labor de Juan Musso.
- Tras iniciar perdiendo 2-0 con goles de Yamal y Torres, el equipo de Simeone resistió. El descuento de Lookman y las atajadas clave de Musso sostuvieron la ventaja del partido de ida.
- Esta clasificación ratifica el gen competitivo del equipo del 'Cholo' Simeone y consagra a Musso como figura de élite, posicionándolos como un rival de riesgo para las semifinales.
Juan Musso vivió una jornada consagratoria. De esas que revalorizan el oficio del arquero y lo elevan a otra dimensión. Fue figura, sostén y reacción en una noche en la que el Atlético de Madrid necesitó algo más que fútbol para seguir con vida. Podría haber salido de ahí con un apodo nuevo: “Juan Muro”. Porque eso fue. Una barrera infranqueable en el peor momento de la serie de cuartos de final de la Champions League. Barcelona había golpeado rápido con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, dejando al equipo de Diego Simeone contra las cuerdas. En ese contexto, apareció Musso para cambiar el pulso del partido. La jugada que lo explica todo llegó enseguida. Centro desde la derecha, aparición de Fermín López y un cabezazo con destino de red. Era el 3-2 del Barcelona en la serie. Pero no. Musso se estiró al límite y sacó una pelota imposible. Una atajada de esas que no solo evitan un gol: sostienen una eliminatoria. Y el fútbol, que suele tener memoria corta pero momentos decisivos, devolvió rápido. Minutos después, Ademola Lookman encontró el descuento para el “Colchonero” y puso el 2-1 (que significó el 3-2 en la serie). Ahí está la dimensión de la atajada. No fue una más. Fue la jugada que evitó el golpe final y mantuvo al Atlético con vida.
Atlético de Madrid mostró por qué es uno de los equipos más peligrosos en este tipo de competiciones. Es cierto: no apabulla, no es vistoso, no arrasa... Pero tiene un ADN diferente al resto de los equipos europeos. Como si su filosofía de juego se basase en un concepto muy sudamericano: la garra. Ese factor que puede acortar cualquier diferencia de jerarquía sin importar el contexto.
Barcelona tenía a Lamine Yamal, pero el “Atleti” tiene un plantel repleto de jugadores con hambre de gloria. El repaso de nombres habla por sí solo: Julián Álvarez, un ganador innato; Antoine Griezmann, vigente pese al paso del tiempo; o el propio Simeone, que sostiene una idea tan simple como contundente: en el fútbol, lo único que importa es ganar. Un concepto que seguramente heredó de la filosofía de Carlos Bilardo.
El equipo de Simeone empezó mal. Desconcentrado y con muchísimas dudas. Barcelona, en cambio, era la contracara: quería golpear para reducir las diferencias en el global (había empezado 2-0 a favor de los “Colchoneros”). Yamal era el conductor y, por detrás, resaltaban nombres como Torres o Dani Olmo. La misión estaba clara: había que dar ese extra para lograr la remontada.
Y, a los 4’, parecía que esa meta empezaba a encaminarse: Yamal aprovechó un error de salida de Clement Lenglet y marcó el 1-0. Luego lograron ampliar la ventaja tras un gran pase filtrado de Olmo y una definición perfecta de Ferran. Y lo más curioso es que todavía quedaban alrededor de 67 minutos de juego. Lo que dio pie al show de Musso, que atajó remate tras remate.
Atlético de Madrid padecía, sufría y no encontraba los caminos, pero no perdía la serenidad. Mostraba esa fiel convicción de que alguna jugada iba a tener a lo largo del duelo. Y no iba a tardar en llegar: a los 31’, Lookman anotó el 2-1 de la serie. El partido no cambió de tónica: Barcelona buscaba, y el “Atleti” contragolpeaba.
Y así, entre ataques y resistencias, el partido se fue consumiendo con una lógica que no siempre se explica desde el juego. Porque hay noches en las que el fútbol no se decide por quién juega mejor, sino por quién resiste más. Y ahí apareció Musso. No para decorar una actuación, sino para sostener una clasificación. Porque mientras Barcelona tuvo la pelota, el Atlético tuvo algo más valioso: un arquero que convirtió una atajada en destino.