El "Atleti" de los argentinos eliminó al Barcelona y se metió en semifinales de Champions League

Juan Musso vivió una jornada consagratoria. De esas que revalorizan el oficio del arquero y lo elevan a otra dimensión. Fue figura, sostén y reacción en una noche en la que el Atlético de Madrid necesitó algo más que fútbol para seguir con vida. Podría haber salido de ahí con un apodo nuevo: “Juan Muro”. Porque eso fue. Una barrera infranqueable en el peor momento de la serie de cuartos de final de la Champions League. Barcelona había golpeado rápido con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, dejando al equipo de Diego Simeone contra las cuerdas. En ese contexto, apareció Musso para cambiar el pulso del partido. La jugada que lo explica todo llegó enseguida. Centro desde la derecha, aparición de Fermín López y un cabezazo con destino de red. Era el 3-2 del Barcelona en la serie. Pero no. Musso se estiró al límite y sacó una pelota imposible. Una atajada de esas que no solo evitan un gol: sostienen una eliminatoria. Y el fútbol, que suele tener memoria corta pero momentos decisivos, devolvió rápido. Minutos después, Ademola Lookman encontró el descuento para el “Colchonero” y puso el 2-1 (que significó el 3-2 en la serie). Ahí está la dimensión de la atajada. No fue una más. Fue la jugada que evitó el golpe final y mantuvo al Atlético con vida.