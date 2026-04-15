Boca no traerá un arquero: por qué decidió no reemplazar a Marchesín tras su lesión

De todos modos, la postura no es definitiva. En Boca entienden que la rotura de ligamentos cruzados que sufrió Marchesín -que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta de 2026- obliga a pensar a mediano plazo. Con doble competencia en el horizonte, la dirigencia ya proyecta salir al mercado en mitad de año para reforzar un puesto que hoy quedó expuesto y que, por ahora, tendrá una respuesta interna.