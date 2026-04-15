Secciones
DeportesFútbol

Boca no traerá un arquero: por qué decidió no reemplazar a Marchesín tras su lesión

El “Xeneize” decidió no utilizar el cupo por lesión y afrontará el Superclásico con Leandro Brey como titular. Las restricciones del mercado y la confianza del cuerpo técnico inclinaron la balanza.

Agustín Marchesín se lesionó apenas inició el partido entre Boca y Barcelona de Ecuador. Agustín Marchesín se lesionó apenas inició el partido entre Boca y Barcelona de Ecuador.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors decidió no fichar un arquero tras la lesión de Marchesín. El club apostará por Leandro Brey ante River debido a las restricciones del mercado y la falta de cupo extranjero.
  • La rotura de ligamentos de Marchesín permitía un cupo extra, pero el cierre del TMS y la falta de cupo extranjero limitaron las opciones. El DT Úbeda ratificó su confianza en Brey.
  • El Superclásico será la prueba de fuego para Brey. Aunque hoy la respuesta es interna, la dirigencia planea buscar un refuerzo de jerarquía en el mercado de pases de mitad de año.
Resumen generado con IA

La grave lesión de Agustín Marchesín obligó a Boca a tomar una decisión que, aunque reglamentariamente posible, finalmente quedó descartada: no incorporará un arquero en este momento. El club optó por no utilizar el cupo especial que permite el reglamento ante lesiones de larga duración y apostará por las alternativas que ya tiene en el plantel.

El contexto fue determinante. Con el sistema TMS de la FIFA cerrado, Boca solo podía incorporar futbolistas que se desempeñen en el ámbito local. A esa limitación se sumó la falta de cupo para extranjeros, lo que reducía aún más el margen de maniobra: cualquier refuerzo debía ser argentino y estar disponible en el fútbol local. En ese escenario, la búsqueda perdió viabilidad.

Desde lo deportivo, la decisión también responde a una postura clara del entrenador Claudio Úbeda, quien priorizó la continuidad y la confianza en los nombres propios. Así, Leandro Brey asumirá la titularidad en un momento de máxima exigencia. Con 23 años y 33 partidos en Primera, tendrá su gran prueba este domingo nada menos que en el Superclásico frente a River.

Detrás suyo, la experiencia de Javier García aparece como respaldo inmediato. El arquero de 39 años renovó recientemente hasta 2026, aunque llega con poco rodaje: no juega un partido oficial desde marzo del año pasado. La tercera alternativa será el juvenil Fernando Rodríguez, habitual en la Reserva.

De todos modos, la postura no es definitiva. En Boca entienden que la rotura de ligamentos cruzados que sufrió Marchesín -que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta de 2026- obliga a pensar a mediano plazo. Con doble competencia en el horizonte, la dirigencia ya proyecta salir al mercado en mitad de año para reforzar un puesto que hoy quedó expuesto y que, por ahora, tendrá una respuesta interna.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsJavier GarcíaFédération Internationale de Football AssociationAgustín MarchesínCopa Libertadores de AméricaArgentinaLeandro Brey
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”
1

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”
2

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”
3

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau
4

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue
5

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia
6

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Más Noticias
La frase de Briñone que ilusiona a los hinchas de San Martín en la previa del cruce con Tristán Suárez

La frase de Briñone que ilusiona a los hinchas de San Martín en la previa del cruce con Tristán Suárez

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Polémica en la AFA: renunciaron dos dirigentes de un club de Primera vinculado a Pablo Toviggino

Polémica en la AFA: renunciaron dos dirigentes de un club de Primera vinculado a Pablo Toviggino

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Comentarios