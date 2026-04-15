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Alarma en Tucumán: por qué el caracol gigante africano es un peligro para la agricultura

Este molusco terrestre es considerado una plaga global por su capacidad de adaptación, su rápida reproducción y su voracidad.

El caracol gigante africano lleva aterrorizando a las autoridades del continente americano desde hace décadas.NurPhoto/GETTY IMAGES El caracol gigante africano lleva aterrorizando a las autoridades del continente americano desde hace décadas.NurPhoto/GETTY IMAGES
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades de Tucumán alertaron hoy sobre la detección del caracol gigante africano, una plaga invasora que amenaza la producción agrícola y la salud pública de la provincia.
  • El molusco, de origen africano, pone 10.000 huevos anuales y carece de depredadores locales. Afecta más de 200 especies vegetales, impactando directamente en la economía regional.
  • Su expansión representa un grave riesgo sanitario por los parásitos que transmite. La detección temprana y el control oficial son vitales para evitar una crisis ambiental mayor.
Resumen generado con IA

Tucumán amaneció hoy con una señal de alerta sanitaria y productiva tras la detección del caracol gigante africano, una de las especies invasoras más dañinas del mundo.

La aparición del caracol gigante africano encendió las alarmas entre productores, autoridades ambientales y especialistas, debido al fuerte impacto que puede generar en los cultivos y en la salud pública.

Originario de África, este molusco terrestre es considerado una plaga global por su capacidad de adaptación, su rápida reproducción y su voracidad. Su presencia en el territorio tucumano plantea un riesgo concreto para una de las economías regionales más importantes del país.

Una amenaza silenciosa pero devastadora

El principal problema radica en su dieta. El caracol gigante africano es una especie polífaga: puede alimentarse de más de 200 tipos de plantas, incluyendo frutas, verduras, cultivos industriales y especies ornamentales. Esta amplitud lo convierte en un depredador difícil de controlar.

Productores locales advierten que, en caso de proliferación, podría afectar seriamente cultivos clave, generando pérdidas económicas significativas en cortos períodos de tiempo.

Reproducción fuera de control

A diferencia de otras especies, este caracol tiene una capacidad reproductiva extraordinaria. Un solo ejemplar puede poner hasta 10.000 huevos al año. Esta característica le permite colonizar rápidamente grandes extensiones, especialmente en ambientes húmedos y cálidos como los del norte argentino.

Sin depredadores naturales en la región, su expansión puede volverse exponencial.

Riesgos sanitarios

Más allá del daño agrícola, el caracol gigante africano representa un riesgo para la salud humana. Su baba puede transportar parásitos capaces de provocar enfermedades si entran en contacto con alimentos mal higienizados.

Esto no solo afecta la seguridad alimentaria, sino también la comercialización de productos, ya que la contaminación puede inutilizar cosechas enteras.

Impacto ambiental

La presencia de esta especie también altera los ecosistemas locales. Al competir con especies nativas, puede desplazarlas y modificar el equilibrio natural, generando efectos en cadena difíciles de revertir.

Recomendaciones ante su detección

Las autoridades insisten en extremar precauciones:

No manipular los ejemplares sin guantes o protección adecuada.

No utilizarlos como alimento ni como mascotas.

Dar aviso inmediato a organismos ambientales o municipales ante cualquier avistamiento.

La detección temprana será clave para evitar que esta amenaza se convierta en una crisis. Mientras tanto, Tucumán se enfrenta a un desafío urgente: contener a tiempo una de las plagas más agresivas del planeta.

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