Secciones
SociedadActualidad

Qué enfermedades transmite el caracol gigante africano detectado en Tucumán

Alarma sanitaria y ambiental en la provincia.

CARACOL GIGANTE AFRICANO CARACOL GIGANTE AFRICANO Imagen ilustrativa.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades detectaron este miércoles un caracol gigante africano en Tucumán. La especie es una de las invasoras más peligrosas por su capacidad de transmitir parásitos a humanos.
  • El molusco transmite meningitis y afecciones intestinales mediante su baba tras contacto con ratas. Se recomienda no tocarlo sin guantes y lavar bien frutas y verduras crudas.
  • El hallazgo activa alertas de vigilancia ambiental en la provincia. Se busca concientizar a la población para evitar la proliferación del vector y reducir riesgos sanitarios.
Resumen generado con IA

Un ejemplar de caracol gigante africano (Lissachatina fulica), una de las especies invasoras más peligrosas del mundo, fue detectado este miércoles en Tucumán, generando preocupación entre autoridades sanitarias por los riesgos que representa para la salud humana.

Este molusco es conocido por ser vector de enfermedades graves, ya que puede transmitir parásitos y bacterias a través de su baba. Entre las principales afecciones asociadas se encuentra la meningitis eosinofílica, provocada por el parásito Angiostrongylus cantonensis, que afecta el cerebro y las meninges y puede generar síntomas neurológicos severos.

Otra enfermedad vinculada es la angiostrongiliasis abdominal, causada por Angiostrongylus costaricensis, que produce cuadros intestinales agudos. También se han registrado casos de ileocolitis eosinofílica, una infección digestiva de carácter grave.

Además de los parásitos, el caracol puede portar bacterias como Salmonella y Aeromonas hydrophila, responsables de infecciones gastrointestinales —con síntomas como diarrea y fiebre— y afecciones cutáneas.

Según explicaron especialistas, el ciclo de transmisión comienza cuando el caracol entra en contacto con heces de ratas infectadas. A partir de allí, el parásito se aloja en el animal y puede ser transmitido a las personas por contacto directo con su baba o por la ingesta del molusco crudo o mal cocido.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención. Se aconseja evitar el contacto directo con el animal y no manipularlo sin protección. En caso de ser necesario, debe hacerse utilizando guantes de látex o nitrilo, o bien bolsas plásticas.

Asimismo, se insiste en la importancia de lavar cuidadosamente frutas y verduras que se consumen crudas, ya que pueden haber estado en contacto con la baba del caracol. También se recuerda que bajo ninguna circunstancia estos ejemplares deben ser ingeridos.

La detección de esta especie vuelve a poner en foco la necesidad de vigilancia ambiental y de concientización ciudadana para evitar su proliferación y reducir los riesgos sanitarios asociados.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Especial moda: Yubrin, el sello de calidad que se posiciona en todo el país

Especial moda: Yubrin, el sello de calidad que se posiciona en todo el país

Por qué la ruta 315 no da más

Por qué la ruta 315 no da más

La historia de supervivencia animal que conmovió en medio del desastre

La historia de supervivencia animal que conmovió en medio del desastre

De Tucumán a Gales: una tucumana estudiará en un castillo

De Tucumán a Gales: una tucumana estudiará en un castillo

Sexualmente hablando: ¡Qué vergüenza tener novio!

Sexualmente hablando: ¡Qué vergüenza tener novio!

Lo más popular
Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”
1

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”
2

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”
3

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau
4

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue
5

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia
6

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Más Noticias
Alerta por caracol gigante africano en Tucumán: qué ocurrió la última vez que se detectó en el país

Alerta por caracol gigante africano en Tucumán: qué ocurrió la última vez que se detectó en el país

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Bono para jubilados: cuánto cobran de extra quienes superan la jubilación mínima en abril 2026

Bono para jubilados: cuánto cobran de extra quienes superan la jubilación mínima en abril 2026

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Horóscopo chino: qué signos avanzan en abril y cuáles deben tener cautela, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos avanzan en abril y cuáles deben tener cautela, según Ludovica Squirru

Yerba Buena: realizaron un parto de emergencia en el Carrillo y una beba nació en buen estado de salud

Yerba Buena: realizaron un parto de emergencia en el Carrillo y una beba nació en buen estado de salud

Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas

Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Comentarios