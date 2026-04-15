El ex novio de Agostina Páez la acusó de robarle el auto: cómo se resolvió ese conflicto

En un descargo difundido en sus redes, la abogada brindó más detalles: “Mi auto que pago yo, está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad, y pasarlo a mi nombre como corresponde”. En ese sentido, afirmó que la denuncia fue impulsada formalmente por la representante legal de Zanoni, lo que generó un malentendido en la interpretación pública del caso.