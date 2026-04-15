El ex novio de Agostina Páez la acusó de robarle el auto: cómo se resolvió ese conflicto

Resumen para apurados
- Javier Zanoni denunció a su ex, Agostina Páez, en Santiago del Estero por la retención de un auto. La abogada afirma que ella lo pagó pese a estar a nombre del denunciante.
- Tras regresar de Brasil por un proceso judicial, Páez enfrentó esta acusación por abuso de confianza. El conflicto escaló por la falta de transferencia formal de la titularidad.
- Ambos acordaron solucionar el traspaso extrajudicialmente para anular la denuncia. El caso evidencia los riesgos legales de registrar bienes compartidos a nombre de terceros.
La abogada santiagueña Agostina Páez, de 29 años, fue denunciada por su ex pareja, Javier Zanoni, poco después de regresar al país luego de haber permanecido casi dos meses retenida en Brasil con una tobillera electrónica por un acto racista en Río de Janeiro.
En las últimas horas, trascendió que Zanoni radicó una denuncia en su contra ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez por supuesta retención indebida y abuso de confianza, al no haberle restituido un automóvil que figura a su nombre. La presentación fue realizada por la abogada del denunciante, según informó el diario El Liberal.
De acuerdo con ese planteo, Páez se habría negado a devolver el vehículo. Sin embargo, la joven sostuvo públicamente que el auto fue adquirido y financiado en su totalidad por ella, aunque la titularidad quedó registrada a nombre de su entonces pareja.
El caso tomó estado público a partir de mensajes en redes sociales y declaraciones de ambos protagonistas, quienes salieron a explicar lo sucedido. Páez aseguró que no fue notificada formalmente de la denuncia y que se enteró por su difusión mediática, lo que la llevó a comunicarse de inmediato con Zanoni.
Según relató, tras esa conversación decidieron encauzar la situación mediante un acuerdo extrajudicial para transferir la titularidad del vehículo y evitar futuros inconvenientes. “Su abogada le recomendó esa vía… me enteré por medios y lo llamé”, explicó.
En un descargo difundido en sus redes, la abogada brindó más detalles: “Mi auto que pago yo, está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad, y pasarlo a mi nombre como corresponde”. En ese sentido, afirmó que la denuncia fue impulsada formalmente por la representante legal de Zanoni, lo que generó un malentendido en la interpretación pública del caso.
Páez remarcó que no existe intención de apropiación indebida y que siempre estuvo dispuesta a regularizar la situación. “Nosotros no tenemos contacto desde que fue a Río de Janeiro a visitarme, habíamos finalizado en buenos términos y había quedado pendiente solucionar este tema”, señaló. También indicó que, antes de la denuncia, su expareja habría enviado una carta documento que nunca llegó a sus manos.
Finalmente, aseguró que Zanoni no ratificará la denuncia y que ambos avanzarán en un acuerdo. “Quiero que quede claro que YO NO ME ESTOY QUEDANDO CON ALGO QUE NO ES MÍO, el auto siempre lo pague yo, y él sabe perfectamente eso. Yo sé que él nunca tuvo malas intenciones, y que siempre los dos estuvimos dispuestos a resolver este tema. Basta de querer ensuciarme”, expresó.
Por su parte, Zanoni también difundió su versión. Explicó que fue él quien decidió enviar la carta documento y realizar la denuncia con asesoramiento legal, con el objetivo de gestionar el cambio de titularidad del vehículo.
“Opté por la vía legal para gestionar el cambio de titularidad, ya que era una situación que me generaba preocupación, dado que el vehículo se encuentra a mi nombre y, ante cualquier eventualidad o incumplimiento en el pago de las cuotas del mismo, el responsable sería yo”, sostuvo.
El hombre aclaró además que su decisión respondió exclusivamente a cuestiones administrativas y no a un conflicto personal con Páez, y confirmó que actualmente alcanzaron un acuerdo para resolver la titularidad del automóvil.