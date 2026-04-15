Agostina Páez habló sobre su ex: aseguró que el conflicto se resolvió y lo atribuyó a una “mala comunicación”

Resumen para apurados
- La abogada Agostina Páez afirmó en Santiago del Estero que resolvió extrajudicialmente la denuncia de su ex Javier Zanoni por la presunta retención indebida de un automóvil.
- Zanoni reclamaba la devolución de un Citroën Cactus. Páez atribuyó el conflicto a una mala comunicación entre su expareja y su representante legal por la titularidad del vehículo.
- Aunque se acordó levantar la acción legal, la situación suma tensión al historial de Páez, quien aún es monitoreada por la Justicia de Brasil en el marco de otras causas abiertas.
Una nueva causa se sumó al expediente de Agostina Páez tras la presentación que hizo su ex pareja en los últimos días. Mientras el tribunal brasileño aún monitorea los movimientos de la abogada en la Argentina, su exnovio acercó a los a la Justicia santiagueña la acusación de retención indebida de su rodado, que según ella ya logró solucionar.
Este martes, la demanda formal de Javier Zanoni, profesional de la salud con el que Páez sostuvo una relación por tres años, fue gestionada ante la fiscalía a cargo del Dr. Mariano Gómez. La representante legal del médico, la Dra. Liz Maldonado, había formalizado la querella en contra de Páez por la supuesta retención indebida y abuso de confianza, que pronto, afirmó la acusada, fue resuelta de forma extrajudicial.
El conflicto por el vehículo
Ante los medios locales, Zanoni había afirmado que, tras ceder su automóvil, un Citroën Cactus, durante la relación, el coche nunca fue regresado a su dueño, pese a los pedidos. La situación se habría agravado durante la detención de Páez en Brasil. En ese período, el denunciante habría solicitado la devolución de la unidad, pero solo recibió evasivas, por lo que realizó la presentación formal.
Tras la acusación de Zanoni, Páez aseguró al medio El Liberal que el conflicto se resolvió. “Ya hablamos y arreglamos. Resulta que él tenía mi vehículo a su nombre, pero sabiendo que pago y pagué siempre todo yo", explicó la letrada, advirtiendo que se trataba de una mala comunicación entre su ex pareja y la abogada de este.
Versiones encontradas y resolución
Páez explicó que se trató de un mal procedimiento en la transferencia del dominio por parte de la letrada. "Él quería cambiar la titularidad del auto, y por una mala comunicación con su representante, le hizo un poder y me denunció ella; ni siquiera él sabía de lo que me acusaban. Me enviaron una carta documento que nunca recibí y, como no respondí, la profesional realizó la denuncia", señaló al medio local.
La defensa remarcó que, tras conversar con su expareja, ambas partes lograron alcanzar un entendimiento para destrabar el conflicto. "Ya hablamos y llegamos a un acuerdo para cambiar la titularidad", afirmó y finalmente aseguró: "Él va a levantar la acción legal", concluyó Páez, en otro episodio que volvió a acercarla a los medios y los procesos legales.