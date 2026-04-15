Agostina Páez habló sobre su ex: aseguró que el conflicto se resolvió y lo atribuyó a una “mala comunicación”

Versiones encontradas y resolución

Páez explicó que se trató de un mal procedimiento en la transferencia del dominio por parte de la letrada. "Él quería cambiar la titularidad del auto, y por una mala comunicación con su representante, le hizo un poder y me denunció ella; ni siquiera él sabía de lo que me acusaban. Me enviaron una carta documento que nunca recibí y, como no respondí, la profesional realizó la denuncia", señaló al medio local.