Alerta por caracol gigante africano en Tucumán: qué ocurrió la última vez que se detectó en el país

Resumen para apurados
- Senasa detectó un caracol gigante africano en Tucumán el 15 de abril de 2026, activando alarmas sanitarias por ser una especie invasora que transmite parásitos y daña cultivos.
- El antecedente más cercano fue en 2024 en Misiones, donde se destruyeron 80 ejemplares. La plaga se expande fácilmente y requiere protocolos de eliminación manual sin usar venenos.
- Este caso refuerza la necesidad de vigilancia temprana y control regional para evitar impactos ambientales y de salud pública graves ante la propagación de esta especie invasora.
La detección de un ejemplar de caracol gigante africano en Tucumán este 15 de abril de 2026 encendió las alarmas sanitarias y ambientales. No se trata de un hecho aislado: la última vez que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la presencia de esta especie invasora en Argentina fue en diciembre de 2024, en la provincia de Misiones.
En aquella oportunidad, el organismo intervino en la localidad de El Soberbio, departamento Guaraní, tras una denuncia que advertía sobre la posible aparición de esta plaga. Personal técnico del área de Protección Vegetal verificó la presencia del caracol gigante africano (Lissachatina fulica), considerado una de las especies invasoras más dañinas a nivel global.
El operativo se activó de inmediato. Siguiendo los protocolos sanitarios, el Senasa, junto a autoridades locales, logró recolectar y destruir más de 80 ejemplares en la zona afectada. Además, desplegó tareas de concientización para advertir a la población sobre los riesgos y evitar su propagación.
El antecedente dejó en claro la capacidad de respuesta frente a este tipo de amenazas, pero también expuso la facilidad con la que la especie puede instalarse en nuevos territorios si no se actúa con rapidez.
El caracol gigante africano representa un riesgo sanitario significativo: puede transmitir parásitos que afectan a humanos y animales, además de provocar graves daños a cultivos y ecosistemas. Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar cualquier tipo de contacto, no manipular los ejemplares sin protección y no trasladarlos a otras zonas.
Entre las medidas difundidas en aquel momento, se destacó la importancia de no utilizar venenos —por su impacto en la fauna y en las personas— y de eliminar posibles refugios en jardines, como restos de madera o escombros. También se indicó que, en caso de contacto, se deben extremar las medidas de higiene.
La experiencia en Misiones funciona hoy como referencia inmediata ante el hallazgo en Tucumán. El foco vuelve a estar puesto en la detección temprana, la intervención rápida y la colaboración de la comunidad para evitar que esta especie invasora se expanda.
El nuevo caso reabre el interrogante sobre la capacidad de control en distintas regiones del país y la necesidad de sostener campañas de prevención frente a una amenaza que combina impacto ambiental, sanitario y productivo.
Por qué es tan peligroso el caracol gigante africano
El caracol gigante africano, representa un riesgo sanitario significativo, ya que además de ser una de las plagas más importantes de la agricultura a nivel mundial, puede transmitir enfermedades perjudiciales para la salud humana y animal.