Alerta por caracol gigante africano en Tucumán: qué ocurrió la última vez que se detectó en el país

La detección de un ejemplar de caracol gigante africano en Tucumán este 15 de abril de 2026 encendió las alarmas sanitarias y ambientales. No se trata de un hecho aislado: la última vez que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la presencia de esta especie invasora en Argentina fue en diciembre de 2024, en la provincia de Misiones.