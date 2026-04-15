Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

“En Brasil se intentó utilizar como reemplazo del escargot, pero al no funcionar fue liberado al ambiente y comenzó a reproducirse rápidamente”, detalló. Según indicó, su alta capacidad reproductiva es uno de los principales problemas. “Ponen hasta 1.000 huevos por puesta y pueden hacerlo dos o tres veces al año, lo que genera una gran cantidad de individuos en poco tiempo”.