Video: así retiraron al policía que terminó herido luego de los incidentes con los jubilados en el PAMI

Un policía terminó herido este miércoles por la mañana durante la protesta de jubilados en la sede del PAMI, ubicada en Córdoba al 900. El efectivo debió ser retirado en camilla, con cuello ortopédico, tras sufrir golpes en la cabeza y el abdomen.
El conflicto se dio en el marco de un paro nacional de 72 horas de médicos de cabecera, que rechazan una resolución que, según denuncian, reduce significativamente sus ingresos. La medida afectaría a unos 300 profesionales y derivó en la suspensión de prestaciones.
Ante la falta de atención médica, jubilados se concentraron en el lugar y un grupo intentó ingresar al edificio para presentar un petitorio. Hubo empujones, desorden y la intervención policial.
Las versiones sobre lo ocurrido son contrapuestas: desde la Policía sostienen que el agente fue agredido, mientras que manifestantes aseguran haber sido empujados y golpeados.
Tras los incidentes, la situación se normalizó y la protesta continuó en las inmediaciones.