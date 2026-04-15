Qué ciudad de Sudamérica tiene los espacios verdes más espectaculares del mundo

Resumen para apurados
- Medellín se ubicó en el top 10 mundial de ciudades con mejores espacios verdes, según el ranking 2025-2026 de Time Out, destacándose como líder en Sudamérica por su urbanismo.
- Basado en 24.000 encuestas, el informe liderado por Bath (Reino Unido) resalta los 'corredores verdes' de Medellín, una red de vegetación implementada en 2016 contra el calor urbano.
- La iniciativa redujo la temperatura local en 2°C, posicionando a Medellín como referente regional en sostenibilidad y demostrando el impacto vital de la naturaleza en las metrópolis.
La plaza de la esquina de casa o el árbol que está a pocos metros del trabajo no son accidentes de las urbes, sino el resultado de un proceso de planificación que en algún momento consideró la vegetación como esencial y que, en algunas ciudades de laberintos de cemento, se vuelve un lujo anhelado. Mientras los edificios y los muros copan muchos centros urbanos, hay otras localidades que ponen su atención en la armonía entre lo inerte del hormigón y la respiración lenta de los árboles.
La reconocida revista Time Out puso énfasis en una de las configuraciones más importantes y en muchas ocasiones exiguas de las metrópolis modernas: los espacios verdes. Mientras algunos escasean, otras poblaciones ponen el foco en mantener el césped, entendiéndolo como componente esencial del dinamismo de la vida urbana.
Cómo se realizó el ranking
En una clasificación basada en las opiniones de una asombrosa cifra de 24.000 ciudadanos, la mencionada publicación recopiló cuáles eran las conclusiones sobre algo más que lugares para comer, bailar o tener citas. Los investigadores se comprometieron a encontrar información detallada sobre la accesibilidad a la naturaleza.
Con estos datos se conformó el listado en el que una tranquila ciudad del Reino Unido se llevó el título de la más ecológica. Destacada por sus numerosos parques, Bath obtuvo la puntuación más alta en áreas naturales y biodiversidad en la encuesta 2025-2026. Chicago, en Estados Unidos, le siguió de cerca, y el tercer puesto fue para la moderna y elegante ciudad canadiense de Montreal.
Los primeros puestos en sustentabilidad
Con un porcentaje de zonas de vegetación de nada menos que el 94%, Bath es un pulmón entre las urbes mundiales. El compromiso con estos entornos sustentables en este sitio es una prioridad de la política pública. La propia localidad está salpicada de pequeños oasis y vastas extensiones, como el impresionante jardín paisajístico de Prior Park, del siglo XVIII, propiedad del National Trust. El Plan de Espacios Más Verdes 2025-35 describe un proyecto del Ayuntamiento. A esta capital le siguen Chicago con un 89% y Montreal con solo un punto menos.
La asombrosa diversidad de Sudamérica no quedó fuera en el ranking global y Colombia se hizo lugar entre los 10 primeros puestos, obteniendo una puntuación del 86%. La protagonista de este logro no es otra que Medellín, la ciudad que parece haber encontrado la receta para combatir el calor del asfalto con la frescura de la naturaleza.
Medellín y el éxito de los corredores verdes
Conocida mundialmente como la "ciudad de la eterna primavera" por sus temperaturas constantes, Medellín no se confía de su clima. Por el contrario, ha implementado una red de "corredores verdes" que son un ejemplo de urbanismo funcional: se trata de una trama de vegetación estratégicamente ubicada a lo largo de las avenidas y calles de concreto. Esta iniciativa, que comenzó en 2016, no es solo estética; en apenas tres años, logró reducir la temperatura promedio de la ciudad en 2°C, devolviendo el aire puro a una metrópolis que late a ritmo acelerado.
El "Top 10" del bienestar urbano se completa con destinos que, aunque distantes, comparten la misma filosofía: el verde no es un adorno, es una necesidad. En Europa, Riga (Letonia) y Estocolmo (Suecia) se posicionan con un 87% y 86% respectivamente, destacándose por la protección de sus microclimas y la cercanía de sus residentes a parques nacionales urbanos.
Por su parte, la vanguardia asiática dice presente con Singapur (86%), una isla que se propuso el ambicioso objetivo de que cada hogar esté a no más de 10 minutos a pie de un espacio verde para el año 2030. Finalmente, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y la industrial Hamburgo en Alemania cierran este selecto grupo, demostrando que, ya sea entre canales, montañas o rascacielos, la naturaleza siempre encuentra su lugar cuando hay voluntad política de preservarla.