Qué ciudad de Sudamérica tiene los espacios verdes más espectaculares del mundo

La plaza de la esquina de casa o el árbol que está a pocos metros del trabajo no son accidentes de las urbes, sino el resultado de un proceso de planificación que en algún momento consideró la vegetación como esencial y que, en algunas ciudades de laberintos de cemento, se vuelve un lujo anhelado. Mientras los edificios y los muros copan muchos centros urbanos, hay otras localidades que ponen su atención en la armonía entre lo inerte del hormigón y la respiración lenta de los árboles.