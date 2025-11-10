La UNT lanza un curso virtual y sin costo para la redacción del currículum vitae

La propuesta brinda herramientas para diseñar un CV claro, actualizado y capaz de superar los nuevos filtros de selección automatizados ATS. En dos encuentros virtuales, los días 11 y 13 de noviembre a las 20 horas, los participantes aprenderán desde la estructura clásica hasta las tendencias más innovadoras, incluyendo el uso de inteligencia artificial y de plataformas como LinkedIn.