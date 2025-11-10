La UNT lanza un curso virtual y sin costo para la redacción del currículum vitae

¿Tu currículum te representa o sólo enumera lo que hiciste? En un mercado laboral cada vez más competitivo, saber contar tu historia profesional puede marcar la diferencia. Por eso la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la inscripción al curso virtual “Redacción de Currículum Vitae”, a cargo de la psicóloga Marina Breslin.
La propuesta brinda herramientas para diseñar un CV claro, actualizado y capaz de superar los nuevos filtros de selección automatizados ATS. En dos encuentros virtuales, los días 11 y 13 de noviembre a las 20 horas, los participantes aprenderán desde la estructura clásica hasta las tendencias más innovadoras, incluyendo el uso de inteligencia artificial y de plataformas como LinkedIn.
“Un buen CV no sólo muestra tu experiencia, sino que transmite quién sos y qué valor podés aportar”, explican en la Dirección de Graduados, área que impulsa este tipo de talleres para acompañar a jóvenes y egresados en su inserción laboral.
Cómo participar
Durante el primer encuentro se abordarán los fundamentos del tema, los distintos tipos de currículums y las posibilidades para ordenar la información de manera efectiva. En el segundo módulo se trabajará sobre estrategias digitales, diseño visual, redacción de cartas de presentación y ejercicios prácticos para aplicar lo aprendido.
La actividad está pensada tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean actualizar su perfil profesional. El curso es gratuito y requiere inscripción previa mediante el formulario disponible en la descripción del perfil de Instagram.
En tiempos donde los algoritmos también seleccionan candidatos, construir una narrativa coherente y personal es clave para destacarse. Este curso puede ser el primer paso para hacerlo.