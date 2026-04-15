Tarjetas de crédito: los errores poco conocidos que destruyen tu puntaje crediticio

Resumen para apurados
- Expertos financieros advierten en Argentina que seguir consejos obsoletos sobre tarjetas de crédito, como cerrar cuentas viejas o mantener deudas, daña el puntaje crediticio actual.
- Prácticas como cancelar plásticos reducen el historial y el límite total, mientras que mantener saldos impagos solo genera intereses sin beneficiar realmente la imagen bancaria.
- Corregir estos mitos es vital para evitar préstamos desfavorables. Se recomienda el pago total y el control anual del informe de crédito para proteger el futuro patrimonio personal.
Existen diversas recomendaciones tradicionales sobre el uso de tarjetas de crédito que pasan de padres a hijos sin una verificación real de su efectividad. Sin embargo, seguir consejos obsoletos genera graves perjuicios económicos, desde la acumulación de intereses excesivos hasta una caída significativa en la reputación financiera del consumidor. Estas creencias erróneas suelen derivar en condiciones de préstamos muy desfavorables y deudas que resultan difíciles de saldar a largo plazo.
Sara Rathner, especialista en la materia, advierte que muchas de las lecciones aprendidas carecen de exactitud o resultan inaplicables según la situación vital de cada persona. El impacto de estas prácticas incorrectas permanece vigente debido a la falta de educación financiera actualizada, lo cual deja a los usuarios expuestos a errores comunes. La experta subraya la necesidad de revisar estos mitos para proteger el historial crediticio y evitar cargos innecesarios que afectan el patrimonio personal.
El impacto de cerrar tarjetas antiguas
Cancelar una cuenta que ya no se utiliza suele considerarse un acto de responsabilidad, pero esta acción puede reducir el puntaje crediticio de forma inmediata. El sistema valora la antigüedad promedio de las cuentas para medir la solidez de la trayectoria financiera del usuario. En lugar de dar de baja el plástico, conviene solicitar a la entidad emisora el pase a un producto sin costo de mantenimiento para conservar el historial sin generar gastos extra.
La relevancia del límite disponible
El porcentaje de utilización del crédito compara el límite total otorgado frente al gasto real efectuado, y los expertos sugieren que esta relación no supere el 30%. Al cerrar cuentas, el cupo total disponible disminuye, lo que provoca que el nivel de uso suba automáticamente aunque no varíen los consumos. Este incremento porcentual actúa como un factor negativo que debilita la calificación crediticia del titular sin previo aviso.
El mito del saldo pendiente
Existe la creencia errónea de que mantener una deuda mensual beneficia la imagen ante el banco, pero dejar saldos impagos solo genera intereses innecesarios y costos elevados. La verdadera solidez financiera se construye mediante el pago íntegro de la factura antes de su vencimiento. Cumplir con la totalidad de los compromisos en tiempo y forma resulta la estrategia más efectiva para fortalecer el perfil crediticio sin perder dinero.
La permanencia de las deudas en mora
Saldar una deuda que entró en instancia de cobranza no garantiza su desaparición inmediata de los registros financieros. Estos antecedentes suelen permanecer visibles durante un periodo de hasta siete años, independientemente de que el pago se haya concretado posteriormente. Si bien la cancelación es necesaria, resulta vital comprender que la recuperación total del puntaje crediticio requiere tiempo y una conducta de pago constante tras el incidente.
La importancia del control periódico
Revisar el informe de crédito al menos una vez al año permite detectar errores de identificación o datos desactualizados que podrían perjudicar el score sin motivo real. Dado que los bancos utilizan este documento como base para sus cálculos, cualquier imprecisión en el nombre o domicilio puede derivar en procesos de corrección largos y complejos. La supervisión constante ayuda a garantizar que la información reflejada coincida fielmente con la realidad financiera del usuario.