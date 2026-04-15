Tarjetas de crédito: los errores poco conocidos que destruyen tu puntaje crediticio

El impacto de cerrar tarjetas antiguas

Cancelar una cuenta que ya no se utiliza suele considerarse un acto de responsabilidad, pero esta acción puede reducir el puntaje crediticio de forma inmediata. El sistema valora la antigüedad promedio de las cuentas para medir la solidez de la trayectoria financiera del usuario. En lugar de dar de baja el plástico, conviene solicitar a la entidad emisora el pase a un producto sin costo de mantenimiento para conservar el historial sin generar gastos extra.