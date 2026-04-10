El Banco Central compró U$S457 millones, el monto más alto en lo que va del año

El proceso de compras se inició el 5 de enero, en el marco de una nueva estrategia destinada a fortalecer las reservas mediante la adquisición de divisas. Hasta entonces, y tras la salida del cepo cambiario en abril de 2025, el Banco Central se había impuesto una restricción: solo intervenir si el dólar mayorista superaba la banda de flotación cambiaria, escenario que nunca se concretó y que derivó en una merma de reservas.