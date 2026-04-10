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El Banco Central compró U$S457 millones, el monto más alto en lo que va del año

El registro más importante continúa siendo el del 4 de abril de 2024, cuando se habían adquirido U$S468 millones.

RESERVAS. El BCRA extendió la racha compradora. RESERVAS. El BCRA extendió la racha compradora.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Central compró hoy 457 millones de dólares en el mercado, la cifra más alta de 2024, para fortalecer reservas y cumplir metas internacionales en Argentina.
  • La entidad sumó 5.427 millones en el año tras un cambio de estrategia en diciembre. Esta es la segunda mayor compra diaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
  • Con este avance, el BCRA ya superó la mitad de su meta anual de 10.000 millones de dólares antes de terminar el cuatrimestre, acelerando la recomposición de activos.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió la racha positiva en la jornada de este viernes y sumó UU$S457 millones, el monto más elevado en lo que va del año. Con este resultado dejó atrás la marca previa de U$S$ 281 millones alcanzada el jueves 9 de abril y elevó el total acumulado en el año a U$S5.427 millones.

La cifra de la última rueda se ubica, además, como la segunda compra diaria más alta desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El registro más importante continúa siendo el del 4 de abril de 2024, cuando se habían adquirido U$S468 millones.

El proceso de compras se inició el 5 de enero, en el marco de una nueva estrategia destinada a fortalecer las reservas mediante la adquisición de divisas. Hasta entonces, y tras la salida del cepo cambiario en abril de 2025, el Banco Central se había impuesto una restricción: solo intervenir si el dólar mayorista superaba la banda de flotación cambiaria, escenario que nunca se concretó y que derivó en una merma de reservas.

Frente a la necesidad de recomponer activos y cumplir con el acuerdo establecido con el Fondo Monetario, en diciembre se produjo un cambio de rumbo. Desde entonces, la entidad decidió retomar las compras y fijó una meta de U$S10.000 millones para todo el año.

Aun sin haber concluido el primer cuatrimestre, el Banco Central ya logró superar la mitad de ese objetivo, en una señal de aceleración en la política de acumulación de reservas.

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