Banco Nación: cómo para aprovechar el reintegro de $96.000 en supermercados

Resumen para apurados
- El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% en supermercados hasta mayo de 2026 para que sus clientes amortigüen el costo de la canasta alimentaria en todo el país cada miércoles.
- Se accede pagando con tarjetas de crédito vía QR desde MODO/BNA+ en un solo pago. El tope semanal es de $12.000, permitiendo alcanzar un ahorro acumulado de $96.000 por cliente.
- La medida busca sostener el consumo masivo frente a la inflación. En hogares con dos titulares de cuenta, el beneficio total puede duplicarse hasta alcanzar los $192.000 anuales.
El Banco Nación mantiene activo durante 2026 su programa de beneficios para amortiguar el costo de la canasta alimentaria. Mediante el uso de MODO y la aplicación BNA+, los clientes acceden a un reembolso del 30% en compras realizadas en supermercados y mayoristas adheridos a la promoción.
Esta iniciativa permanece vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y ofrece la posibilidad de acumular hasta $96.000 de devolución por usuario. Para obtener el beneficio, las operaciones deben efectuarse de manera presencial u online mediante tarjetas de crédito de la entidad en un único pago. Esta medida busca fortalecer el poder adquisitivo de los clientes frente a los gastos mensuales de consumo masivo.
Hasta cuándo se puede aprovechar el reintegro y cómo se paga con BNA+ y MODO
El beneficio del Banco Nación tiene vigencia todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026. La promoción ofrece un reembolso del 30% con un límite de $12.000 por cliente cada semana, aplicado específicamente a compras en el rubro de alimentos.
Para obtener esta devolución, el usuario debe utilizar tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. Resulta fundamental realizar el pago mediante el escaneo del código QR desde la aplicación BNA+ (utilizando la tecnología de MODO), ya que el sistema excluye los pagos efectuados con saldo en cuenta.
Finalmente, el monto reintegrado se acredita en la cuenta monetaria vinculada a BNA+ del titular de la tarjeta. Este proceso de devolución se completa en un plazo máximo de 30 días posteriores a la realización del consumo.
Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran
- Carrefour
- Diarco
- Josimar
- Toledo
- Granja Benedetti
- Super A
- Libertad
- Maxiconsumo
En aquellos hogares donde convivan dos personas con cuenta en la entidad, el ahorro presenta la posibilidad de duplicarse. Cada titular cuenta con la facultad de utilizar su propia tarjeta de crédito y abonar mediante MODO, lo cual permite obtener hasta $192.000 en reintegros totales, siempre bajo el estricto cumplimiento de las condiciones de la promoción.