Banco Nación: cómo para aprovechar el reintegro de $96.000 en supermercados

Esta iniciativa permanece vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y ofrece la posibilidad de acumular hasta $96.000 de devolución por usuario. Para obtener el beneficio, las operaciones deben efectuarse de manera presencial u online mediante tarjetas de crédito de la entidad en un único pago. Esta medida busca fortalecer el poder adquisitivo de los clientes frente a los gastos mensuales de consumo masivo.