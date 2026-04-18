Google ofrece becas para formarse en inteligencia artificial: cómo anotarse desde Argentina

Resumen para apurados
- Google lanzó 110.000 becas en Argentina y la región para formar a mayores de 13 años en IA y tecnología, buscando mejorar su inserción laboral ante los cambios del mercado actual.
- A través de Potrero Digital y Coursera, se ofrecen cursos virtuales gratuitos de ciberseguridad y marketing para quienes no poseen recursos. La inscripción es simple y online.
- El programa busca reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad frente a la automatización, permitiendo que miles de argentinos se adapten a las nuevas demandas globales.
La nueva edición del programa de becas de Google, dirigida a países como Argentina, México, Chile y Colombia, apunta a ofrecer herramientas concretas para quienes buscan formarse en inteligencia artificial y adaptarse a los cambios del mercado laboral.
El plan contempla la entrega de más de 110.000 becas en América Latina y forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a la formación tecnológica.
Los contenidos están orientados a habilidades prácticas, vinculadas al uso de inteligencia artificial en tareas cotidianas, como la generación de contenido, el análisis de datos y la automatización de procesos.
Además del certificado en IA, el programa incluye otras áreas con alta demanda laboral, con el objetivo de acompañar la transformación digital en distintos sectores.
Formación en tecnología con salida laboral
En Argentina, la iniciativa se implementa a través del programa Crecé con Google en alianza con Fundación Compromiso y Potrero Digital. La propuesta permite acceder a cursos vinculados a distintas áreas del mundo digital.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Inteligencia Artificial y prompting
- Análisis de datos
- Soporte IT
- Gestión de proyectos
- Diseño UX
- Marketing digital y e-commerce
- Ciberseguridad
Cómo es la cursada
La modalidad es 100% virtual, se desarrolla a través de la plataforma Coursera y cada persona puede avanzar a su propio ritmo.
Los certificados profesionales tienen una duración estimada de hasta seis meses, mientras que los cursos de inteligencia artificial pueden completarse en aproximadamente 10 horas.
Requisitos para acceder
La convocatoria está dirigida a personas desde los 13 años, sin límite de edad, que residan en Argentina, cuenten con acceso a computadora e internet y no dispongan de los medios económicos para pagar una formación similar.
Cómo postularse
Para acceder a las becas, es necesario ingresar al sitio de Potrero Digital, donde se encuentra el listado de cursos disponibles. Al seleccionar una opción, el sistema redirige a un formulario de inscripción específico.
El formulario solicita datos personales, información de contacto y detalles sobre la situación socioeconómica del postulante.
Una vez completada la inscripción, las personas seleccionadas podrán acceder a los contenidos a través de la plataforma correspondiente.