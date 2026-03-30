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Google busca estudiantes en Argentina para una pasantía paga de 8 meses

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios que se gradúen en 2027, con dominio de inglés y disponibilidad para trabajar de forma híbrida en Buenos Aires desde septiembre.

CONVOCATORIA. Está dirigida a estudiantes que se gradúen en 2027 y cuenten con nivel avanzado de inglés. CONVOCATORIA. Está dirigida a estudiantes que se gradúen en 2027 y cuenten con nivel avanzado de inglés. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Si estás estudiando en la universidad y te interesa el mundo tech, puede ser una oportunidad clave: Google abrió una nueva convocatoria para su programa de pasantías 2026 en Argentina. La propuesta es paga, dura ocho meses y está orientada a estudiantes de distintas carreras, no solo técnicas.

La inscripción ya está abierta y tiene fecha límite: hay tiempo hasta el 6 de abril para postularse. Las entrevistas se realizarán entre marzo y mayo, y la pasantía comenzará en septiembre de 2026.

Qué es la pasantía de Google y qué tareas incluye

El programa está pensado para estudiantes de grado que estén en el último tramo de su carrera. Durante ocho meses, quienes queden seleccionados trabajarán en proyectos reales dentro de la empresa, con impacto directo en el negocio.

Las áreas pueden variar según el perfil, pero incluyen sectores como ventas, marketing, análisis de datos, finanzas, recursos humanos o soporte de productos. No todos los roles requieren conocimientos técnicos avanzados: también hay espacios vinculados a lo comercial y estratégico.

CONVOCATORIA. Está dirigida a estudiantes que se gradúen en 2027 y cuenten con nivel avanzado de inglés. CONVOCATORIA. Está dirigida a estudiantes que se gradúen en 2027 y cuenten con nivel avanzado de inglés. / CAPTURA DE PANTALLA

Además, cada pasante contará con un mentor que lo acompañará en su desarrollo profesional, algo que la empresa destaca como uno de los puntos fuertes de la experiencia .

Requisitos para aplicar

Para poder postularse, hay algunas condiciones clave:

- Estar cursando una carrera universitaria en Argentina

- Tener fecha de graduación entre mayo y julio de 2027

- Contar con nivel fluido de inglés y español

-Tener disponibilidad para una pasantía híbrida (3 días presenciales) en Buenos Aires

- Poder firmar un convenio de pasantía con la universidad

También se valoran habilidades como comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y un interés marcado por la tecnología y la economía digital.

Cómo postularse a la pasantía en Google

El proceso es online y requiere algunos pasos simples. Primero, hay que preparar:

- Un CV actualizado en inglés

- Un certificado analítico (puede ser no oficial)

Luego, podés aplicar directamente desde la página oficial de Google o a través de LinkedIn. También podés hacerlo desde este enlace directo: https://www.google.com/about/careers/applications/

Una vez enviada la solicitud, el equipo de selección puede contactarte para conocer más sobre tu perfil y, más adelante, ofrecerte opciones de áreas según tus intereses.

Una oportunidad para dar el salto

Más allá del nombre de la empresa, esta pasantía apunta a algo más amplio: ganar experiencia en entornos reales, construir contactos y entender cómo funciona una de las compañías más influyentes del mundo desde adentro.

Para muchos estudiantes, este tipo de programas no solo suma al CV, sino que puede marcar un antes y un después en su recorrido profesional. Y, en este caso, con una condición clara: animarse a aplicar antes de que cierre la convocatoria.

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