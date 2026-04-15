Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 48 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y a media mañana vas a poder disfrutar de “Conexión Play”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y Guillermo Monti, el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”
1

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”
2

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore
3

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera
4

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country
5

Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande
6

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

Más Noticias
Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Gustavo Lazzari, sobre el rumbo del país: “Este modelo no se va a caer”

Gustavo Lazzari, sobre el rumbo del país: “Este modelo no se va a caer”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Investigan si el ataque en un partido de hockey fue premeditado

Investigan si el ataque en un partido de hockey fue premeditado

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country

Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country

Comentarios