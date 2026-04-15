Gustavo Lazzari, sobre el rumbo del país: “Este modelo no se va a caer”

Anoche, en Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play conducido por Federico van Mameren, el economista y empresario Gustavo Lazzari analizó la situación económica del país.
La entrevista comenzó con un dato reciente. Según cifras oficiales, la inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos 12 meses. A partir de ese punto, el economista fue consultado sobre el significado de ese registro en el contexto actual.
“Vi el índice inflacionario que es un promedio de cuánto subieron los precios de un montón de productos agrupados en agregados”, explicó Lazzari. Luego añadió: “Yo veo el desagregado para saber la disparidad de valores y lo que vi es que están parejos y eso me preocupa. No hay una distorsión de precios relativos y eso es preocupante porque significa que lo que perdió valor es el dinero”. El economista vinculó ese fenómeno con un problema de confianza. “Si perdió valor el dinero en un contexto en el que no hay emisión galopante de billetes, es porque la gente no tiene confianza. Es un problema serio, porque si no hay confianza en el dinero, no hay confianza en la inversión”, afirmó.
En esa línea, señaló la importancia de observar la dinámica entre bienes y servicios: “Me interesa ver cómo suben los servicios y cómo suben los bienes, porque los bienes son los costos de los servicios y son valores que hay que observar. Se podrían amortiguar los precios de los servicios bajando los impuestos”.
Impacto internacional
Durante la entrevista también se abordó el impacto de factores externos. “La guerra aumenta el precio del petróleo y el precio del petróleo arrastra otros precios porque es el costo de producción de muchos bienes”, indicó. A su vez, aclaró que se trata de un efecto transitorio. “Es una señal esporádica porque cuando llegue la paz, el petróleo bajará y quedarán los precios altos de los bienes”, dijo y como solución, insistió en la necesidad de medidas internas. “Si aumenta el combustible, debemos amortiguar el precio bajando impuestos”, planteó.
Autónoma y preventiva
Sobre el modelo económico actual, el entrevistado advirtió que requiere equilibrio entre sectores y evaluó las reformas impulsadas por el Gobierno. “Creí que las reformas que impulsó el Estado iban a generar un fenómeno de inversión que llamé ‘autónoma y preventiva’. Eso no pasó porque el modelo no está bien explicado, las empresas no ven que el cambio de régimen quede firme o temen que la reforma impositiva llegue tarde”, explicó.
La paciencia
Consultado sobre el futuro, Lazzari descartó un colapso del modelo: “Este modelo no se va a caer”. Y sobre el pedido de paciencia del Presidente, el economista fue contundente: “La paciencia es un resultado, no un pedido. El argentino no es tonto, hay que explicárselo”.
Un juego de definiciones
En el segundo bloque del programa, el conductor propuso un ida y vuelta a partir de frases de referentes políticos y económicos.
La consigna fue clara: el entrevistado debía decir si “compraba” o no cada afirmación.
La primera frase correspondió al presidente Javier Milei: “El dato de inflación es malo”. Lazzari coincidió sin matices. “Es un mal dato”, respondió.
La segunda afirmación fue del ministro de Economía, Luis Caputo: “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”. En este caso, el economista tomó distancia. No compartió ese optimismo y sostuvo que la percepción cambia según la edad. Señaló que una persona joven puede creerlo, pero alguien mayor tiene motivos para dudar.
La tercera frase volvió a ser de Milei: “Es falso que estemos mal”. Lazzari rechazó esa idea y marcó una diferencia con la mirada oficial. “Hay que ser empáticos porque hay gente que no está bien”, afirmó.
Luego se le presentó otra definición de Caputo: “El interés que hay en invertir en Argentina es fenomenal”. El economista sí coincidió con esa visión. “Creo que la principal ventaja comparativa argentina es el empresario pequeño y mediano que tiene”, sostuvo.
Por último, se le planteó una frase del Observatorio de la Universidad Católica Argentina: “Estamos tan mal como en la salida de la pandemia”. Lazzari no adhirió. “No comparto esas comparaciones históricas. No somos estáticos”, concluyó.