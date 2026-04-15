Gustavo Lazzari, sobre el rumbo del país: “Este modelo no se va a caer”

“Vi el índice inflacionario que es un promedio de cuánto subieron los precios de un montón de productos agrupados en agregados”, explicó Lazzari. Luego añadió: “Yo veo el desagregado para saber la disparidad de valores y lo que vi es que están parejos y eso me preocupa. No hay una distorsión de precios relativos y eso es preocupante porque significa que lo que perdió valor es el dinero”. El economista vinculó ese fenómeno con un problema de confianza. “Si perdió valor el dinero en un contexto en el que no hay emisión galopante de billetes, es porque la gente no tiene confianza. Es un problema serio, porque si no hay confianza en el dinero, no hay confianza en la inversión”, afirmó.