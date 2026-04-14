Scott Bessent volvió a respaldar al gobierno de Milei: "Argentina ha sido un éxito fantástico"

El funcionario del gobierno de Donald Trump también resaltó el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para mitigar las crisis de deuda de los países y felicitó al organismo que conduce Kristalina Georgieva por el posicionamiento frente a la Argentina. “El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito rotundo”, afirmó, según consignó el sitio TN.