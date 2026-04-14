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Anegamientos, tapas desplazadas y un árbol caído tras la tormenta en Yerba Buena

“Afortunadamente, la ciudad ya está totalmente transitable”, dijo el secretario de Medioambiente municipal, Pablo Quiroga.

Anegamientos, tapas desplazadas y un árbol caído tras la tormenta en Yerba Buena
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una tormenta de 60 mm en una hora causó anegamientos y caída de árboles en Yerba Buena, Tucumán, este martes, según informó el secretario de Medioambiente municipal, Pablo Quiroga.
  • El fenómeno desplazó tapas de cloacas y afectó zonas críticas como la avenida Perón. El municipio activó un operativo preventivo con Defensa Civil ante el alerta meteorológico.
  • Aunque la ciudad ya es transitable y no hubo heridos, el evento evidencia la vulnerabilidad local ante lluvias intensas y la necesidad de fortalecer la infraestructura de drenaje.
Resumen generado con IA

Una intensa tormenta sorprendió este martes a gran parte de Tucumán y generó complicaciones en la ciudad de Yerba Buena, donde en poco más de una hora se registraron más de 60 milímetros de lluvia, según informó a LA GACETA el secretario de Medioambiente municipal, Pablo Quiroga.

“Nos sorprendió la cantidad de agua. Se han registrado más de 60 mm en poco más de una hora, lo cual es muchísimo en tan poco tiempo”, señaló el funcionario tras realizar un relevamiento por distintos sectores de la ciudad.

Calle centro de Yerba Buena Calle centro de Yerba Buena

De acuerdo con Quiroga, la situación más crítica se dio en la zona sur, donde se produjeron anegamientos incluso en áreas que no suelen presentar inconvenientes. “Creemos que ha llovido un poco más en ese sector, y eso generó esta problemática”, explicó.

La tormenta comenzó alrededor de las 19 y alcanzó su mayor intensidad durante la primera hora. Sin embargo, hacia las 21.15 el agua ya había drenado en gran parte, permitiendo recuperar la transitabilidad en las calles afectadas. “Afortunadamente, la ciudad ya está totalmente transitable”, afirmó.

Entre las principales consecuencias, se registró la caída de un árbol de mediano porte en la zona de Cariola al 1200, situación que fue atendida por personal municipal. Además, se produjo el desplazamiento de varias tapas de desagües y cloacas debido a la presión del agua, lo que representó un riesgo para la circulación.

“Hubo muchos registros de tapas que se desplazaron, pero el área de urgencias vecinales pudo resolverlo rápidamente y volver a colocarlas en su lugar”, indicó Quiroga, quien destacó que no se reportaron accidentes ni daños materiales de gravedad.

En la zona norte, particularmente sobre la avenida Perón —arteria clave que recibe el caudal de agua proveniente de áreas más elevadas— también se registraron anegamientos temporales entre las 19 y las 20.15. No obstante, la situación se normalizó con el correr de las horas.

El funcionario remarcó que el municipio había activado un operativo preventivo ante el pronóstico de alerta amarilla, con la participación de Defensa Civil, la Guardia Urbana Municipal y distintas áreas operativas.

Pese a la intensidad del fenómeno, el balance fue positivo: no hubo heridos ni daños de consideración, aunque la tormenta volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunas zonas ante lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

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