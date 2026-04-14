La lluvia golpeó con fuerza en Yerba Buena y dejó zonas intransitables

La intensa lluvia que se registró este martes por la tarde en Yerba Buena provocó anegamientos en varias calles y complicó la circulación, con sectores que quedaron prácticamente intransitables.
El fenómeno se presentó de manera irregular en distintos puntos de la ciudad, lo que derivó en diferencias significativas en los niveles de agua acumulada.
Según informó el meteorólogo Cristofer Brito, se registraron “lluvias muy dispares, con acumulados de entre 15 y 57 milímetros en distintas zonas de Yerba Buena”.
Como consecuencia, algunas arterias se vieron rápidamente colapsadas por el agua, generando dificultades para el tránsito y afectando la movilidad en plena jornada.
Regía una alerta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido advertencias por fenómenos que afectan a varias provincias del país.
Pese a que durante el día Tucumán se mantuvo en nivel verde, sin riesgos inmediatos, el subdirector de Defensa Civil, Ramón Imbert, advirtió que la situación podría modificarse. “Para hoy se esperan lluvias y la provincia entró en alerta amarilla”, explicó, marcando un cambio en las previsiones oficiales.
El funcionario buscó llevar tranquilidad a la población, aunque remarcó que el monitoreo es constante. “El nivel verde indica calma, pero en meteorología la vigilancia debe ser permanente. Estamos siguiendo los reportes hora por hora”, señaló.
Además, destacó que los equipos de emergencia permanecen atentos ante la inestabilidad en provincias vecinas, lo que podría influir en las condiciones locales. En ese sentido, aseguró que se trabaja en coordinación con organismos nacionales para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad