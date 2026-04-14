Los reyes Guillermo y Máxima, en una discutida visita

Resumen para apurados
- Los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima, visitaron al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, Washington, para fortalecer vínculos diplomáticos tras una invitación previa.
- El viaje incluye una cena de gala y paradas en Filadelfia y Miami. Ocurre bajo fuertes protestas en La Haya por causas judiciales de Trump y tensiones geopolíticas con la OTAN e Irán.
- La oposición neerlandesa critica el acercamiento, mientras el gobierno defiende el diálogo directo. La visita marca un antecedente clave antes del arribo de Carlos III a EE. UU.
WASHINGTON, Estados Unidos.- Apenas dos semanas antes de que Carlos III y la reina Camila de Inglaterra viajen a Estados Unidos para encontrarse con Donald y Melania Trump, otra familia real llegó a la Casa Blanca. Los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, arribaron a la capital estadounidense para un encuentro de alto nivel con el presidente Trump. El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, integró la comitiva oficial y participó del banquete nocturno junto al mandatario norteamericano. En el cronograma oficial destacó una cena de gala en la Casa Blanca, donde los monarcas pasaron la noche, un gesto de cortesía diplomática inusual que rompe la tradición de alojar a las visitas de Estado en la Blair House.
El viaje de tres días, que no es una visita de Estado, contempla escalas en las ciudades de Filadelfia y Miami. El viaje surgió como una invitación recíproca tras el recibimiento que los reyes brindaron a Trump el año pasado en un palacio real durante una cumbre de la OTAN.
Pero esta visita de los reyes neerlandeses a Washington está rodeada de polémica. En las calles de La Haya aparecieron carteles que reclaman que sus reyes viajen para “complacer al violador”, en referencia a los problemas de Trump con la ley, por las denuncias de abuso sexual y pedofilia en su contra.
Muchos de sus ciudadanos consideran que se produce en un momento muy inoportuno y que transmite una sensación equívoca por parte de los Orange. Y es que ha llegado en medio de la guerra en Irán -con escalada verbal hacia Irán y amenazas de “borrar” su civilización-, y en un contexto en el que Trump está elevando el tono en sus ataques a Europa y, especialmente, a los socios de la OTAN. No se puede pasar por alto, destacan medios como el español “El Mundo”, que su secretario general es el ex primer ministro neerlandés Mark Rutte, quien “a base de adularle hasta la extenuación se ha metido a Trump en el bolsillo”.
Legisladores de la oposición advirtieron que la pareja real se ubica en el “lado equivocado de la historia”. El primer ministro viene de enfrentar cuestionamientos en el Senado neerlandés tras las amenazas de Trump a la civilización iraní. Jetten calificó dichos comentarios como “muy preocupantes”, pero defendió su estrategia diplomática, según la cual, la presencia neerlandesa en Washington permite una conversación sobre los desacuerdos, más útil que una protesta a la distancia.