Los reyes Guillermo y Máxima, en una discutida visita

Muchos de sus ciudadanos consideran que se produce en un momento muy inoportuno y que transmite una sensación equívoca por parte de los Orange. Y es que ha llegado en medio de la guerra en Irán -con escalada verbal hacia Irán y amenazas de “borrar” su civilización-, y en un contexto en el que Trump está elevando el tono en sus ataques a Europa y, especialmente, a los socios de la OTAN. No se puede pasar por alto, destacan medios como el español “El Mundo”, que su secretario general es el ex primer ministro neerlandés Mark Rutte, quien “a base de adularle hasta la extenuación se ha metido a Trump en el bolsillo”.