La Reserva de Atlético Tucumán cayó ante Rosario Central y salió de la zona de clasificación

Con un duplicado del delantero Lisandro Duarte, uno en cada tiempo, Rosario Central le ganó 2-1 a la de Atlético por la fecha 9 del Torneo Proyección Apertura 2026 en Arroyo Seco. De esta manera el "Decano" quedó sexto con 14 unidades en el grupo A del Torneo Apertura y por primera vez queda afuera de los que están clasificados. En tanto el "Canalla" se ubica segundo con 17 puntos. La igualdad transitoria en el primer tiempo lo marco Lucas Videla.