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La Reserva de Atlético Tucumán cayó ante Rosario Central y salió de la zona de clasificación

Con un doblete de Lisandro Duarte, el “Canalla” se impuso 2-1 en Arroyo Seco; el “Decano” quedó sexto y, por primera vez, fuera de los puestos de playoffs en el Proyección Apertura

Atlético perdió 2-1 frente a Rosario Central en Arroyo Seco. Atlético perdió 2-1 frente a Rosario Central en Arroyo Seco.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rosario Central venció 2-1 a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Proyección en Arroyo Seco. El resultado dejó al equipo tucumano fuera de los puestos de clasificación.
  • Lisandro Duarte marcó por duplicado para el local, mientras que Lucas Videla igualó para la visita. El arquero Albornoz atajó un penal sobre el cierre del encuentro en Santa Fe.
  • Con esta derrota, el Decano cae al sexto lugar con 14 puntos y pierde su racha positiva. Ahora está obligado a sumar para reingresar al top 4 y asegurar su lugar en los playoffs.
Resumen generado con IA

Con un duplicado del delantero Lisandro Duarte, uno en cada tiempo, Rosario Central le ganó 2-1 a la de Atlético por la fecha 9 del Torneo Proyección Apertura 2026 en Arroyo Seco. De esta manera el "Decano" quedó sexto con 14 unidades en el grupo A del Torneo Apertura y por primera vez queda afuera de los que están clasificados. En tanto el "Canalla" se ubica segundo con 17 puntos. La igualdad transitoria en el primer tiempo lo marco Lucas Videla.

Los dirigidos por Ramiro González, tuvieron la primera ocasión, tras una buena combinación, Facundo Pimienta asistió a Videla, quien quedó solo debajo del arco. El delantero no pudo definir de primera y ensayó una rabona que terminó en las manos de Leonardo Sosa. A los 31 minutos, el local golpeó de contraataque, Verón envió un centro que fue rechazado por el arquero Patricio Albornoz y la pelota le quedó a Duarte, quien, sin marca, conectó de cabeza para abrir el marcador.

Pero a los 38’, desde el sector izquierdo llegó un centro para Ian Machena, quien asistió a Videla. El delantero remató al arco y convirtió el empate del partido.

En el complemento, a los 8 minutos del inicio del segundo tiempo se metió Duarte al área dejando atrás a dos jugadores para marcar un doblete y sacar ventaja en el partido.

Atlético intentó al final del partido: Sosa sacó un remate desde afuera del área que obligó a Leonardo Sosa a mandarlo al corner.  Sobre el final Albornoz le atajó un penal a Ignacio Moreno.                                   

Sintesis

Rosario Central: Leonardo Sosa; Marco Vicente; Leonardo Ríos; Elías Verón; Samuel Beltrán; Asael Oviedo; Lisandro Duarte; Kevin Gutiérrez; Thiago Ponce; Tomás Salteño; Paulo Bustos

DT: Mario Pobersnik

Atlético Tucumán (1): Patricio Albornoz; Ramiro González, Juan Posse, Facundo Ovalles y Ramiro Paunero; Ezequiel Godoy, Mauro Carrizo; Facundo Pimienta y Martín Ortega; Facundo Videla y Ian Machena.

DT: Ramiro González

Goles: Primer tiempo: 31’ Lisandro Duarte (RC); 38’ Lucas Videla (ATU). Segundo tiempo: 8’ Lisandro Duarte (RC) Cambios: 62’ Funes por Gonzalez (A); Armoa por Ponce (RC), Cantero por Bustos  (RC), Moreno por Salteño (RC), 69’ Román Fernández por Videla (A) y Rodrigo Granillo por Paunero (A) y 88'’ Espina por Beltran (RC)

Cancha: Predio de Arroyo Seco (local Rosario Central). Árbitro:* Franco Gutiérrez

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