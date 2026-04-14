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¿Quiénes son los dos juveniles de Atlético Tucumán que pueden llevar a Bolivia al Mundial sub 17?

El arquero Fabián Borda y el defensor Pablo Lanz brillan en el Sudamericano de Paraguay y se juegan frente a Chile el boleto directo a la cita mundialista en Qatar.

ORGULLO. Los juveniles de Atlético Pablo Santiago Lanz (izq.) y Carlos Fabian Borda (der.) son protagonistas con la selección de Bolivia en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay. ORGULLO. Los juveniles de Atlético Pablo Santiago Lanz (izq.) y Carlos Fabian Borda (der.) son protagonistas con la selección de Bolivia en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay.
Por Diego Caminos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Fabián Borda y Pablo Lanz, de Atlético Tucumán, buscan hoy en Paraguay clasificar a Bolivia al Mundial Sub-17 enfrentando a Chile, tras destacar en el torneo sudamericano actual.
  • Borda, arquero profesional, y Lanz, central de la sexta división, se consolidaron como titulares tras un empate clave ante Argentina, demostrando el carácter del equipo boliviano.
  • Este logro internacional otorga prestigio a las formativas del Decano. Se espera que el roce mundialista acelere la promoción de ambos talentos hacia la Reserva y la Primera División.
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