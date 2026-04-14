¿Quiénes son los dos juveniles de Atlético Tucumán que pueden llevar a Bolivia al Mundial sub 17?

ORGULLO. Los juveniles de Atlético Pablo Santiago Lanz (izq.) y Carlos Fabian Borda (der.) son protagonistas con la selección de Bolivia en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay.
Resumen para apurados
- Fabián Borda y Pablo Lanz, de Atlético Tucumán, buscan hoy en Paraguay clasificar a Bolivia al Mundial Sub-17 enfrentando a Chile, tras destacar en el torneo sudamericano actual.
- Borda, arquero profesional, y Lanz, central de la sexta división, se consolidaron como titulares tras un empate clave ante Argentina, demostrando el carácter del equipo boliviano.
- Este logro internacional otorga prestigio a las formativas del Decano. Se espera que el roce mundialista acelere la promoción de ambos talentos hacia la Reserva y la Primera División.
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