Sebastián Yatra contó por qué, a los 31 años, todavía duerme con sus padres: "Me paso a su cama"

Resumen para apurados
- El cantante Sebastián Yatra reveló en Luzu TV que a sus 31 años mantiene el hábito de dormir con sus padres en Colombia para compartir tiempo ante sus frecuentes viajes de trabajo.
- La práctica, iniciada en su niñez, cobró notoriedad en 2020. Yatra detalló que aprovechan para charlar y relajarse en una cama reclinable cada vez que visita el hogar familiar.
- La confesión rompe tabús sobre la independencia adulta y refleja una tendencia de figuras públicas, como su ex Aitana, a mostrar vínculos de extrema cercanía emocional con sus padres.
Sebastián Yatra, uno de los artistas más populares de la música latina, sorprendió al revelar que, a sus 31 años, todavía conserva una costumbre de la infancia: dormir con sus padres. El propio músico aseguró que no le avergüenza y explicó los motivos detrás de este hábito.
La primera vez que lo contó fue en 2020, en plena pandemia, cuando relató sin filtros: “Ya llevo como 15 días que duermo con mis papás en la cama de ellos. Me paso todas las noches como a las 2 de la mañana, como cuando era chiquito”.
Seis años después, volvió a referirse al tema en una entrevista con el programa Nadie dice nada, de Luzu TV, donde confirmó que la costumbre sigue vigente. “Siempre. Todavía lo hago”, dijo con naturalidad, sin preocuparse por las opiniones externas.
Yatra explicó además cómo es la dinámica familiar cada vez que viaja a Colombia para visitarlos. “Yo los veo poco. Cuando voy allá, duermo en la cama de ellos. A veces se pasan al sofá para que yo pueda dormir en la cama”, contó.
Ante la sorpresa de los integrantes del streaming, el cantante detalló que sus padres tienen una cama con respaldo reclinable, su lugar favorito para relajarse. “Trabajo todo el día, he estado haciendo cosas, llego ahí, me quedo leyendo como una hora, pongo música, nos quedamos hablando y me duermo ahí”, agregó.
La confesión también reavivó un dato curioso sobre su vida personal: su expareja, la cantante española Aitana, comparte una costumbre similar.
En 2023, a través de sus redes sociales, Aitana había hablado públicamente de este hábito. En un mensaje dedicado a su padre por su cumpleaños número 60, cuando ella tenía 24 años, escribió: “Te tengo aquí al lado mío de la cama, porque duermes conmigo cuando me siento sola, cuando más te necesito y ahí estás, siempre, para acompañarme en las noches más oscuras y también en las más luminosas. Para reírnos sin parar por tonterías o llorar sin parar por lo mismo”.
Más adelante, recordó que se trata de una práctica que mantienen desde su niñez. “Me acuerdo de todas las veces que te gritaba desde mi habitación y te decía ‘papá, ven, tengo miedo’, y tú venías y estabas conmigo hasta que me dormía, muchas veces entreabría los ojos y te decía ‘por favor no te vayas’ y tú siempre me decías ‘aquí voy a estar siempre’”, relató.