Sebastián Yatra contó por qué, a los 31 años, todavía duerme con sus padres: "Me paso a su cama"

En 2023, a través de sus redes sociales, Aitana había hablado públicamente de este hábito. En un mensaje dedicado a su padre por su cumpleaños número 60, cuando ella tenía 24 años, escribió: “Te tengo aquí al lado mío de la cama, porque duermes conmigo cuando me siento sola, cuando más te necesito y ahí estás, siempre, para acompañarme en las noches más oscuras y también en las más luminosas. Para reírnos sin parar por tonterías o llorar sin parar por lo mismo”.