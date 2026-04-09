Muestra en el Centro Rougés: se inaugura “Itsári”, con obras del artista brasileño Paulo Neris

“Itsári” es una palabra de la lengua xavante que significa “raíces”. La obra de Neris retoma la técnica del cartón calado para rescatar el legado heterogéneo de su creador; de esa manera, el artista reactualiza sus raíces indígenas y afrobrasileñas, las particularidades de la sociedad bahiana en la que creció y la intimidad de sus lazos familiares. La propuesta estética de Neris logra una metamorfosis que convierte el cartón como desecho industrial en delicados arabescos, calados y formas que oscilan entre la abstracción y las referencias explícitas al mundo natural.