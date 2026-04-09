Muestra en el Centro Rougés: se inaugura “Itsári”, con obras del artista brasileño Paulo Neris

La temporada de exposiciones del Centro Cultural Rougés se abrirá hoy con “Itsári”, una propuesta del artista visual brasileño Paulo Neris, oriundo de Salvador de Bahía y radicado en Tucumán. La muestra quedará inaugurada a las 20.30 en la sede de Laprida 31 y se podrá visitar con entrada libre.
“Itsári” es una palabra de la lengua xavante que significa “raíces”. La obra de Neris retoma la técnica del cartón calado para rescatar el legado heterogéneo de su creador; de esa manera, el artista reactualiza sus raíces indígenas y afrobrasileñas, las particularidades de la sociedad bahiana en la que creció y la intimidad de sus lazos familiares. La propuesta estética de Neris logra una metamorfosis que convierte el cartón como desecho industrial en delicados arabescos, calados y formas que oscilan entre la abstracción y las referencias explícitas al mundo natural.
El ciclo de exposiciones da continuidad a una política cultural de convocatoria abierta del Centro Rougés en el campo de las artes visuales, que tiene por principal objetivo el conocimiento de nuevas expresiones en el campo artístico tucumano. Ello, a su vez, permite dar lugar a diversas y heterogéneas propuestas expositivas.