Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia

Potenze advirtió: “a la autora la sedujo el protagonista, no exactamente por sus virtudes sino por lo que significa como hecho sociopolítico y psicológico. Con admirable erudición y escrupulosamente atenta a las fuentes y citas, narra la historia de aquél con ese aparente distanciamiento inherente a las biografías, pero sabiendo que las conclusiones que sacará el lector irán mucho más allá de la anécdota. Su minuciosidad se acerca al fanatismo, y no hay cabo que deje suelto. Resolvió investigar y lo hizo con varias lupas. Sin embargo, no se encontrará aquí la aridez que a veces acompaña a la exactitud desmedida, porque la señora Piossek tiene, entre otras dotes, la de saber escribir, al extremo de que quien calificara a este libro de novela histórica no andaría descaminado. Bohórquez existió en la realidad aunque parezca haber sido inventado, pero a veces la verdad desafía a la imaginación”.