Pablo Yedlin asumió la presidencia de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes

Yedlin agradeció la confianza de su bloque y remarcó la importancia de dinamizar el tratamiento de las iniciativas pendientes. Al respecto, señaló: "la idea es que podamos mantener la comisión trabajando en forma activa a lo largo de este año y que esto, como dijo muy bien la vicepresidenta primera, nos ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes."