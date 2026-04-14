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Pablo Yedlin asumió la presidencia de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes

"Esta Cámara tiene la obligación de estar por arriba de la grieta política", afirmó el parlamentario tucumano.

Pablo Yedlin asumió la presidencia de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El diputado Pablo Yedlin (UxP) asumió la presidencia de la Comisión de Familias y Niñez en el Congreso para coordinar políticas de infancia y salud ante el actual contexto social.
  • Yedlin propuso unificar proyectos sobre violencia digital y denunció el desfinanciamiento de programas críticos como el Plan ENIA, la ESI y el Remediar durante su discurso inicial.
  • El legislador llamó a superar la grieta política para priorizar soluciones técnicas. Se busca mejorar indicadores de mortalidad infantil y optimizar la protección de adolescentes.
Resumen generado con IA

En el marco de la reunión realizada por la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, el diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin (Unión por la Patria) fue designado como nuevo presidente. Durante su discurso, el legislador trazó los ejes prioritarios para el período legislativo y alertó sobre el desfinanciamiento de programas sanitarios críticos.

Yedlin agradeció la confianza de su bloque y remarcó la importancia de dinamizar el tratamiento de las iniciativas pendientes. Al respecto, señaló: "la idea es que podamos mantener la comisión trabajando en forma activa a lo largo de este año y que esto, como dijo muy bien la vicepresidenta primera, nos ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes."

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el abordaje de la violencia en redes sociales. El diputado informó que existen 18 proyectos vigentes sobre el tema y propuso avanzar en un texto consensuado.

Asimismo, Yedlin expresó su profunda preocupación por indicadores sociales y de salud. Mencionó el aumento de la tasa de mortalidad infantil y materna, así como el desfinanciamiento de programas como el Plan ENIA (embarazo no intencional adolescente), la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y el Programa Remediar.

Sobre el cierre de su discurso, el legislador tucumano hizo un llamado a sus pares para evitar que la polarización partidaria obstaculice el trabajo de la comisión, citando como ejemplo el trágico caso del niño asesinado en Comodoro Rivadavia.

"Yo espero sinceramente que la grieta política que está tan de moda, no se meta en el trabajo técnico. Tengamos nuestros momentos de trabajo técnico y tengamos nuestros momentos de trabajo político. Este no es un año electoral, así que me parece que podemos aprovecharlo en este sentido", sostuvo.

Finalmente, Yedlin concluyó con una definición contundente sobre el rol de los legisladores frente a la vulnerabilidad de las infancias: "esta Cámara tiene la obligación de estar por arriba de la grieta política en estos temas y que podamos trabajar en lo que podamos hacer para que estos casos sean menos frecuentes en la Argentina y podamos superarlos".

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