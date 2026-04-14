¿Cómo sería el "11" de River para enfrentar a Carabobo por la Copa Sudamericana?

En ese contexto, el compromiso ante Carabobo se presenta como una oportunidad para darle rodaje a futbolistas que no vienen sumando demasiados minutos. Sin embargo, la necesidad de ganar también está sobre la mesa. El empate 1-1 ante Blooming en el debut dejó al equipo con la obligación de sumar de a tres para acomodarse en el Grupo H, que hoy tiene al conjunto venezolano como líder tras su triunfo inicial.