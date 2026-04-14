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¿Cómo sería el "11" de River para enfrentar a Carabobo por la Copa Sudamericana?

"Chacho" planteará un equipo alternativo para enfrentar a los venezolanos.

Eduardo Chacho Coudet, entrenador de River, buscará su primer triunfo en Sudamericana. Eduardo "Chacho" Coudet, entrenador de River, buscará su primer triunfo en Sudamericana.
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, recibirá mañana a las 21:30 a Carabobo por la Copa Sudamericana buscando su primer triunfo en el Grupo H tras empatar en el debut.
  • Ante el inminente Superclásico contra Boca, el DT optó por una rotación masiva con jugadores como Quintero y Beltrán, supliendo bajas por suspensión y resguardando a los titulares.
  • El duelo es clave para no perder terreno en el grupo liderado por los venezolanos. Coudet busca un equilibrio estratégico entre la competencia internacional y el foco local.
Resumen generado con IA

En una semana atravesada por decisiones estratégicas, River afrontará mañana un nuevo desafío internacional con la mira puesta más allá del resultado inmediato. Desde las 21.30, el equipo dirigido por Eduardo Coudet recibirá a Carabobo por la Copa Sudamericana, en un duelo que aparece condicionado por el inminente Superclásico contra Boca.

La decisión del cuerpo técnico es clara: rotación masiva para preservar a los titulares.

En ese contexto, el compromiso ante Carabobo se presenta como una oportunidad para darle rodaje a futbolistas que no vienen sumando demasiados minutos. Sin embargo, la necesidad de ganar también está sobre la mesa. El empate 1-1 ante Blooming en el debut dejó al equipo con la obligación de sumar de a tres para acomodarse en el Grupo H, que hoy tiene al conjunto venezolano como líder tras su triunfo inicial.

El armado del equipo refleja ese equilibrio entre cuidar y competir. Habrá nombres habituales mezclados con otros que buscan consolidarse. En el arco se perfila Santiago Beltrán, mientras que en defensa aparecen variantes como Fabricio Bustos, Lautaro Rivero y Matías Viña. En el medio campo, la presencia de Juan Fernando Quintero y Giuliano Galoppo le dará fútbol a un equipo que intentará imponer condiciones desde la posesión.

En ataque, las opciones también apuntan a refrescar energías, con juveniles y alternativas que buscarán aprovechar su oportunidad en un escenario exigente. Así el "Chacho" se colocaría por Kendry Páez y Joaquín Freitas.

A las bajas ya conocidas por suspensión, como Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas, se suma la decisión de resguardar a varios titulares. En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la recuperación de piezas importantes como Franco Armani y Maximiliano Meza, que podrían reaparecer en el corto plazo.

En definitiva, el “Millonario” afronta el encuentro con una lógica clara: sumar en la Copa sin perder de vista el gran objetivo inmediato. Porque en Núñez saben que el verdadero foco está puesto unos días más adelante. Pero antes, hay un partido que también exige respuestas.

Temas Juan QuinteroEduardo "Chacho" CoudetFranco ArmaniFabricio BustosLucas Martínez QuartaMaximiliano SalasLautaro Rivero
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