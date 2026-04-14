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Con la mira en Boca, Coudet analiza una fuerte rotación de River ante Carabobo

El DT quiere cuidar a varios titulares antes del Superclásico y pondría un equipo alternativo para la segunda fecha de la Sudamericana.

Con la mira en Boca, Coudet analiza una fuerte rotación de River ante Carabobo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Eduardo Coudet dispondrá una rotación masiva en River para recibir este miércoles a Carabobo en el Monumental por Copa Sudamericana, priorizando el Superclásico ante Boca Juniors.
  • Tras empatar en el debut ante Blooming, el DT busca cuidar titulares por el desgaste físico. Evalúa incluir nombres como Pezzella y Quintero en un once con múltiples cambios.
  • El duelo es clave para no quedar relegados en el Grupo H. Coudet apuesta al plantel amplio para competir en ambos frentes y llegar en óptimas condiciones al Superclásico dominical.
Resumen generado con IA

En River todo empieza a ordenarse alrededor del Superclásico del domingo, pero antes hay una escala que no admite distracciones. Este miércoles, el equipo de Eduardo Coudet recibirá a Carabobo en el Monumental por la Copa Sudamericana, con la obligación de sumar de a tres después del empate en el debut frente a Blooming.

El desgaste acumulado en los últimos partidos y la cercanía del cruce con Boca empujan al DT a modificar bastante el equipo. La base titular viene de una seguidilla exigente entre el torneo local y la copa, y por eso el técnico ya avisó que no piensa forzar físicamente a los futbolistas que llegan con más carga encima.

La idea de Coudet es armar un once con varios retoques. En principio, Santiago Beltrán seguiría en el arco, pero del resto hacia adelante aparecen muchas variantes, con nombres como Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas entre las opciones para meterse desde el arranque.

El propio entrenador dejó en claro cómo piensa encarar esta etapa de la temporada. “Hay muchos jugadores que vienen con un desgaste grande y tenemos que evaluar. Seguramente vamos a tener modificaciones. Siempre digo que entrenamos y jugamos con todos de la misma manera, tengan mayor o menor participación. Algunos van a tener la posibilidad de demostrar por qué están acá”, explicó después de la victoria en Avellaneda.

River no puede relajarse en la Copa

El empate ante Blooming dejó al equipo obligado a ganar para no complicarse en el Grupo H, más todavía porque Carabobo llega como líder tras haber vencido a Bragantino. Por eso, aunque el Superclásico se roba toda la atención, en River saben que antes deberán resolver otra noche decisiva. “Tendremos un gran desgaste en las próximas semanas y vamos a necesitar de todos. No es darle una responsabilidad mayor a alguien, estamos en un lugar privilegiado y hay que demostrar por qué estamos acá. Necesitaremos de todos”, remarcó Coudet.

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