Con la mira en Boca, Coudet analiza una fuerte rotación de River ante Carabobo

River no puede relajarse en la Copa

El empate ante Blooming dejó al equipo obligado a ganar para no complicarse en el Grupo H, más todavía porque Carabobo llega como líder tras haber vencido a Bragantino. Por eso, aunque el Superclásico se roba toda la atención, en River saben que antes deberán resolver otra noche decisiva. “Tendremos un gran desgaste en las próximas semanas y vamos a necesitar de todos. No es darle una responsabilidad mayor a alguien, estamos en un lugar privilegiado y hay que demostrar por qué estamos acá. Necesitaremos de todos”, remarcó Coudet.