Secciones
DeportesFútbol

Fin de ciclo: Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín de San Juan tras un arranque sin respuestas

La derrota ante Atlanta fue el golpe final para un proceso que nunca logró consolidarse. El equipo quedó último en la Zona B y la dirigencia decidió cortar el ciclo ante la urgencia de resultados.

FINAL DE UNA ETAPA. Ariel Martos dejó de ser el técnico de San Martín de San Juan. FINAL DE UNA ETAPA. Ariel Martos dejó de ser el técnico de San Martín de San Juan.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín de San Juan tras perder 2-1 ante Atlanta por la Primera Nacional. La dirigencia decidió cortar el ciclo ante la falta de resultados.
  • El equipo quedó último en la Zona B con siete puntos en ocho partidos. La falta de identidad futbolística y la presión por pelear el ascenso aceleraron esta salida de común acuerdo.
  • La dirigencia busca un reemplazante para visitar a Midland la próxima fecha. El club intenta revertir su presente en una categoría exigente donde el margen de error es mínimo.
Resumen generado con IA

La etapa de Ariel Martos en San Martín de San Juan llegó a su fin de manera anticipada. La CD del "Verdinegro" resolvió interrumpir su contrato de común acuerdo luego de un inicio de temporada que dejó más dudas que certezas en la Primera Nacional.

El detonante fue la derrota 2-1 frente a Atlanta, en el estadio Hilario Sánchez, por la novena fecha. Ese resultado terminó de inclinar la balanza para una dirigencia que ya venía analizando el presente del equipo y que entendió que no había margen para sostener el proceso.

Los números fueron determinantes. En ocho partidos al frente del equipo, Martos sumó apenas siete puntos, un registro que dejó al conjunto sanjuanino en el fondo de la tabla de la Zona B, compartiendo el último lugar con Deportivo Maipú y Colegiales. Un panorama muy lejano al objetivo inicial de pelear por el ascenso.

Desde lo futbolístico, el equipo nunca logró una identidad clara ni una regularidad que le permitiera salir del mal momento. Esa falta de respuestas, sumada a la presión por escapar de la zona baja, aceleró una decisión que en otro contexto quizás habría tenido más tiempo de maduración.

La salida fue confirmada oficialmente por el vicepresidente del club, Pablo Slavutsky, quien respaldó la determinación de la dirigencia en un momento clave del torneo.

Ahora, el foco está puesto en el futuro inmediato. Mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un reemplazante, el plantel deberá reacomodarse de cara al próximo compromiso: visitará a Midland por la décima fecha, en un partido que puede marcar el inicio de una nueva etapa.

San Martín tomó una decisión fuerte, condicionada por la urgencia. En una categoría tan exigente como la Primera Nacional, el margen de error es mínimo. Y esta vez, el ciclo de Martos no logró sostenerse.

Temas San JuanClub Atlético San Martín de San JuanPrimera NacionalClub Deportivo Maipú de MendozaAtlantaAriel MartosSan MartínAtalanta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta
2

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
3

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
4

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura
5

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
6

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Más Noticias
Se filtraron los insultos de Rojo al árbitro y el informe complica todavía más su situación

Se filtraron los insultos de Rojo al árbitro y el informe complica todavía más su situación

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Comentarios