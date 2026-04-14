Fin de ciclo: Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín de San Juan tras un arranque sin respuestas

Resumen para apurados
- Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín de San Juan tras perder 2-1 ante Atlanta por la Primera Nacional. La dirigencia decidió cortar el ciclo ante la falta de resultados.
- El equipo quedó último en la Zona B con siete puntos en ocho partidos. La falta de identidad futbolística y la presión por pelear el ascenso aceleraron esta salida de común acuerdo.
- La dirigencia busca un reemplazante para visitar a Midland la próxima fecha. El club intenta revertir su presente en una categoría exigente donde el margen de error es mínimo.
La etapa de Ariel Martos en San Martín de San Juan llegó a su fin de manera anticipada. La CD del "Verdinegro" resolvió interrumpir su contrato de común acuerdo luego de un inicio de temporada que dejó más dudas que certezas en la Primera Nacional.
El detonante fue la derrota 2-1 frente a Atlanta, en el estadio Hilario Sánchez, por la novena fecha. Ese resultado terminó de inclinar la balanza para una dirigencia que ya venía analizando el presente del equipo y que entendió que no había margen para sostener el proceso.
Los números fueron determinantes. En ocho partidos al frente del equipo, Martos sumó apenas siete puntos, un registro que dejó al conjunto sanjuanino en el fondo de la tabla de la Zona B, compartiendo el último lugar con Deportivo Maipú y Colegiales. Un panorama muy lejano al objetivo inicial de pelear por el ascenso.
Desde lo futbolístico, el equipo nunca logró una identidad clara ni una regularidad que le permitiera salir del mal momento. Esa falta de respuestas, sumada a la presión por escapar de la zona baja, aceleró una decisión que en otro contexto quizás habría tenido más tiempo de maduración.
La salida fue confirmada oficialmente por el vicepresidente del club, Pablo Slavutsky, quien respaldó la determinación de la dirigencia en un momento clave del torneo.
Ahora, el foco está puesto en el futuro inmediato. Mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un reemplazante, el plantel deberá reacomodarse de cara al próximo compromiso: visitará a Midland por la décima fecha, en un partido que puede marcar el inicio de una nueva etapa.
San Martín tomó una decisión fuerte, condicionada por la urgencia. En una categoría tan exigente como la Primera Nacional, el margen de error es mínimo. Y esta vez, el ciclo de Martos no logró sostenerse.