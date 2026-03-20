Los números de Ariel Martos en San Martín, entre la eficacia y la falta de identidad

El ciclo de Ariel Martos en San Martín de Tucumán terminó envuelto en un combo que excedió lo futbolístico: resultados en baja, falta de identidad y un episodio de violencia que aceleró una decisión que ya se venía gestando. El 27 de julio de 2025, a días de un cruce importantísimo ante River por Copa Argentina, el entrenador acordó su salida con la dirigencia en una reunión realizada al mediodía, entendiendo que la situación no daba para más.