El primer capítulo de "Fruti Novelas" ya llegó a Tucumán

Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo lanzó en Instagram el primer capítulo de 'Fruti Novelas', una serie viral de frutas animadas con IA, para promocionar los atractivos de la provincia.
- La tendencia nació en TikTok con historias dramáticas de frutas. El episodio local presenta a Frutibela viajando sola a la Casa Histórica tras un conflicto amoroso con Limoncelo.
- Esta estrategia busca captar audiencias jóvenes mediante tendencias digitales. Pese a críticas por su formato, se espera que potencie la visibilidad del turismo regional en redes.
Las "Fruti Novelas" aparecieron como un boom en las redes sociales. El principal mega-nicho que les dio lugar e hizo crecer su consumo fue TikTok, donde millones de personas de todo el mundo siguieron historias con un tinte dramático. Ahora, de la mano del Ente Tucumán Turismo, se publicó un primer capítulo ambientado en el Jardín de la República.
Las tramas, más propias de la telenovela latinoamericana que de la animación, se mezclaron con dibujos tan curiosos como llamativos. Ambos ejes se fusionaron con lo mejor de la inteligencia artificial, encargada de dar vida a frutas antropomorfas.
"Fruti Novelas", el fenómeno viral, ahora en Tucumán
El Ente Tucumán Turismo supo aprovechar una verdadera tendencia de las redes para atraer a su público de Instagram. Apenas una hora después del mediodía, se publicó desde la cuenta oficial del organismo -@tucumanturismo- un breve reel con el formato ya conocido de las Fruti Novelas.
El primer episodio, como no podía ser de otra manera, contó un drama. La protagonista, Frutibela, se presenta ante su novio Limoncelo, con pasajes y folletos para hacer unas vacaciones a Tucumán. Pero él se niega y, lejos de quedar con las ganas de un viaje, Frutibela emprende vuelo sola para conocer la provincia.
Post Instagram
Sin su pareja, sintiéndose triste y abandonada, llega a la Casa Histórica, deslumbrada por la belleza local. En su camino se cruza Cañete, el tercer personaje que se espera se convierta en el nuevo galán del drama animado generado con IA. Con un mensaje en el cierre del reel, el Ente prometió que la historia continuará.
Fruti Novelas: un extraño fenómeno en las redes sociales
A primera vista, uno de estos videos puede llegar como un shock. Aunque las animaciones acostumbran a tener como protagonistas a objetos inanimados que cobran vida o animales con características humanas, no se había convertido en algo común ver frutas o verduras con ojos, bocas y, además, muchas emociones.
Aunque en las redes lograron un buen impacto, con millones de visualizaciones de videos de entre 30 y 60 segundos, los analistas más apocalípticos las tildaron como el nuevo "contenido basura". Sin embargo, es habitual ver que un video tenga cientos de miles de visitas y muchos más comentarios de usuarios de Internet que esperan ansiosos la continuación de cada drama.