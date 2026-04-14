Secciones
SociedadEn las redes

El primer capítulo de "Fruti Novelas" ya llegó a Tucumán

Los videos que se viralizaron en poco tiempo en las redes sociales ya encontraron su matiz más tucumanos.

El primer capítulo de Fruti Novelas ya llegó a Tucumán Foto: Ente Tucumán Turismo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ente Tucumán Turismo lanzó en Instagram el primer capítulo de 'Fruti Novelas', una serie viral de frutas animadas con IA, para promocionar los atractivos de la provincia.
  • La tendencia nació en TikTok con historias dramáticas de frutas. El episodio local presenta a Frutibela viajando sola a la Casa Histórica tras un conflicto amoroso con Limoncelo.
  • Esta estrategia busca captar audiencias jóvenes mediante tendencias digitales. Pese a críticas por su formato, se espera que potencie la visibilidad del turismo regional en redes.
Resumen generado con IA

Las "Fruti Novelas" aparecieron como un boom en las redes sociales. El principal mega-nicho que les dio lugar e hizo crecer su consumo fue TikTok, donde millones de personas de todo el mundo siguieron historias con un tinte dramático. Ahora, de la mano del Ente Tucumán Turismo, se publicó un primer capítulo ambientado en el Jardín de la República.

Fede Shortrede, el profesor que conquistó TikTok explicando matemáticas con humor

Fede Shortrede, el profesor que conquistó TikTok explicando matemáticas con humor

Las tramas, más propias de la telenovela latinoamericana que de la animación, se mezclaron con dibujos tan curiosos como llamativos. Ambos ejes se fusionaron con lo mejor de la inteligencia artificial, encargada de dar vida a frutas antropomorfas.

"Fruti Novelas", el fenómeno viral, ahora en Tucumán

El Ente Tucumán Turismo supo aprovechar una verdadera tendencia de las redes para atraer a su público de Instagram. Apenas una hora después del mediodía, se publicó desde la cuenta oficial del organismo -@tucumanturismo- un breve reel con el formato ya conocido de las Fruti Novelas. 

El primer episodio, como no podía ser de otra manera, contó un drama. La protagonista, Frutibela, se presenta ante su novio Limoncelo, con pasajes y folletos para hacer unas vacaciones a Tucumán. Pero él se niega y, lejos de quedar con las ganas de un viaje, Frutibela emprende vuelo sola para conocer la provincia.

Post Instagram

Sin su pareja, sintiéndose triste y abandonada, llega a la Casa Histórica, deslumbrada por la belleza local. En su camino se cruza Cañete, el tercer personaje que se espera se convierta en el nuevo galán del drama animado generado con IA. Con un mensaje en el cierre del reel, el Ente prometió que la historia continuará.

Fruti Novelas: un extraño fenómeno en las redes sociales

A primera vista, uno de estos videos puede llegar como un shock. Aunque las animaciones acostumbran a tener como protagonistas a objetos inanimados que cobran vida o animales con características humanas, no se había convertido en algo común ver frutas o verduras con ojos, bocas y, además, muchas emociones.

Aunque en las redes lograron un buen impacto, con millones de visualizaciones de videos de entre 30 y 60 segundos, los analistas más apocalípticos las tildaron como el nuevo "contenido basura". Sin embargo, es habitual ver que un video tenga cientos de miles de visitas y muchos más comentarios de usuarios de Internet que esperan ansiosos la continuación de cada drama.

Temas TucumánEnte Tucumán Turismo TikTok
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta
2

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
3

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
4

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura
5

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
6

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Pueblos fantasma: Villa Alicurá existió siete años; desapareció, pero nunca se fue

Pueblos fantasma: Villa Alicurá existió siete años; desapareció, pero nunca se fue

Protesta y represión tras las inundaciones: vecinos de La Madrid prevén más acciones

Protesta y represión tras las inundaciones: vecinos de La Madrid prevén más acciones

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

Comentarios