Furor en Tucumán por las “frutinovelas”: qué hay detrás de su viralización y qué mensaje transmiten

Según detalló, la lógica de viralización responde a patrones ya conocidos en plataformas digitales. “Las redes detectan que la gente se engancha y lo amplifican. Es una reinterpretación de las novelas tradicionales, pero en un formato mucho más breve, lo que genera una conexión inmediata”. Esa combinación (historias intensas, consumo rápido y alta exposición algorítmica) explica por qué acumulan millones de reproducciones en poco tiempo.