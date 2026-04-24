Furor en Tucumán por las “frutinovelas”: qué hay detrás de su viralización y qué mensaje transmiten
Resumen para apurados
- Elisandro Santos explicó el furor de las 'frutinovelas' en Tucumán, un fenómeno viral en redes que usa IA para contar dramas breves y captar la atención emocional del público.
- El formato emplea IA para humanizar frutas en relatos de celos y engaños. Su bajo costo y alta viralidad llevaron al Ente de Turismo local a usarlas para promocionar destinos.
- Expertos advierten que el contenido no es apto para niños pese a su estética. Su uso en marketing estatal marca una tendencia en comunicación rápida, pero requiere cuidado ético.
Las “frutinovelas” irrumpieron con fuerza en las redes sociales y se convirtieron en un fenómeno viral que ya trasciende el entretenimiento; incluso organismos públicos, como áreas de turismo, comenzaron a replicar el formato para promocionar destinos. Sin embargo, detrás de su aparente simpleza, el contenido abre interrogantes sobre su impacto, su mensaje y los riesgos asociados, especialmente para audiencias infantiles.
El especialista en inteligencia artificial, Elisandro Santos, explicó en LA GACETA que el éxito de estas microhistorias radica en su estructura y en cómo interactúan con el comportamiento del usuario digital. “Esto es contenido rápido, dinámico. El cerebro no tiene que pensar demasiado; uno conecta emocionalmente con historias muy dramáticas de celos, engaños y conflictos”, señaló.
Según detalló, la lógica de viralización responde a patrones ya conocidos en plataformas digitales. “Las redes detectan que la gente se engancha y lo amplifican. Es una reinterpretación de las novelas tradicionales, pero en un formato mucho más breve, lo que genera una conexión inmediata”. Esa combinación (historias intensas, consumo rápido y alta exposición algorítmica) explica por qué acumulan millones de reproducciones en poco tiempo.
Además, Santos remarcó que la estética también juega un rol clave. La humanización de objetos o alimentos, como frutas que hablan, sienten o discuten, rompe con la lógica habitual del espectador. “Cuando vemos un objeto inanimado que tiene cara, habla y expresa emociones, nos llama la atención. Eso retiene al usuario, al menos en los primeros segundos, que son cruciales”, indicó.
No obstante, el fenómeno no está exento de críticas. Una de las principales preocupaciones gira en torno al contenido implícito en estas historias. “Hay una parte negativa. Muchas de estas tramas normalizan el engaño o tienen una carga dramática y hasta agresiva. No aportan un valor genuino, simplemente retienen la atención”.
En esa línea, el especialista alertó sobre el consumo por parte de menores. “Un padre puede ver que su hijo está mirando una ‘frutinovela’ y pensar que es un dibujo animado, pero en realidad el contenido no está preparado para niños. Es un contenido para adultos, y ahí hay que tener mucho cuidado”, sostuvo.
Pese a esto, Santos reconoció que el formato también puede ser aprovechado de manera positiva, siempre que se adapten los contenidos. En relación con su uso en campañas turísticas, consideró que “es una idea interesante y muy práctica”, aunque recomendó moderar el tono narrativo: “Habría que bajar el nivel de dramatismo y evitar ciertos enfoques, pero bien utilizado puede ser una herramienta eficaz de comunicación”.
Finalmente, explicó que la producción de este tipo de contenido es accesible y rápida gracias a herramientas de inteligencia artificial. “Hoy podés generar imágenes, animarlas y armar videos cortos de pocos segundos. Incluso hay sistemas automáticos donde cargás la idea y el contenido se crea casi solo”, concluyó.
En Tucumán, también
El Ente Tucumán Turismo supo aprovechar la verdadera tendencia de las redes para atraer a su público de Instagram. Días atrás publicó desde su cuenta oficial -@tucumanturismo- un breve reel con el formato ya conocido de las Fruti Novelas.