TikTok permitirá limitar la cantidad de videos generados con IA

Pruebas de una marca de agua invisible para videos generados con IA

La compañía también comenzó a testear una función destinada a reforzar la identificación de contenido realista producido por IA: una marca de agua invisible que se adjuntará directamente en los videos. Aunque TikTok ya exige que estos materiales incluyan una etiqueta visible y añade metadatos mediante tecnología C2PA, enfrenta un problema recurrente: esas marcas se eliminan al subir o editar el contenido en otras plataformas.