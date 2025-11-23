TikTok permitirá limitar la cantidad de videos generados con IA

TikTok incorporará un nuevo ajuste que permitirá a los usuarios decidir cuánta cantidad de videos generados o editados con inteligencia artificial (IA) desean ver en su sección “Para ti”. La función será probada en las próximas semanas y se aplicará de manera global a todos los temas del feed.
La plataforma de ByteDance integrará este control dentro del panel de gestión de temas, donde actualmente es posible aumentar o reducir la presencia de categorías específicas como artes, actualidad, moda y belleza, y salud y actividad física.
El nuevo ajuste se presentará como una barra deslizante: al moverla hacia la izquierda se verán menos videos creados con IA, mientras que hacia la derecha se incrementará su aparición. La configuración predeterminada ubicará el control en un punto intermedio, según detalló la compañía en un comunicado publicado en su página de noticias.
Desde TikTok explicaron que esta herramienta “se suma al conjunto de recursos que ayudan a personalizar las recomendaciones y descubrir más de lo que les interesa, como los filtros de palabras clave personalizables y el botón ‘No me interesa’”.
La iniciativa se alinea con los cambios que Pinterest introdujo en octubre. A diferencia de TikTok, dicha red permite desactivar categorías específicas -como arte, moda o belleza- para reducir el contenido proveniente de IA.
Pruebas de una marca de agua invisible para videos generados con IA
La compañía también comenzó a testear una función destinada a reforzar la identificación de contenido realista producido por IA: una marca de agua invisible que se adjuntará directamente en los videos. Aunque TikTok ya exige que estos materiales incluyan una etiqueta visible y añade metadatos mediante tecnología C2PA, enfrenta un problema recurrente: esas marcas se eliminan al subir o editar el contenido en otras plataformas.
Para abordar esta vulnerabilidad, la red social apuesta por marcas de agua invisibles, una solución que añade una capa adicional de seguridad y que, según explicó, solo la propia compañía puede leer. Esto dificulta que terceros puedan eliminarlas.
Hasta ahora, TikTok ya ha etiquetado más de 1.300 millones de videos generados mediante inteligencia artificial, una cifra que evidencia el crecimiento de este tipo de contenidos y la necesidad de mecanismos más robustos para garantizar su trazabilidad.