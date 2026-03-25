Tres alternativas al plazo fijo que rinden más y le ganan a la inflación

Hoy en día, apostar por el plazo fijo tradicional en pesos se ha convertido en un grave problema para tus finanzas personales. Actualmente, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), este instrumento está pagando entre un 2% y un 2,5% mensual como máximo en los principales bancos. Frente a una inflación que ronda el 3% mensual, el resultado es una tasa real negativa, lo que significa que estás perdiendo dinero y poder adquisitivo mes a mes. Por suerte, existen opciones superadoras en el mercado que te permiten proteger tu capital y obtener mejores rendimientos.