Tres alternativas al plazo fijo que rinden más y le ganan a la inflación

Hoy en día, apostar por el plazo fijo tradicional en pesos se ha convertido en un grave problema para tus finanzas personales. Actualmente, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), este instrumento está pagando entre un 2% y un 2,5% mensual como máximo en los principales bancos. Frente a una inflación que ronda el 3% mensual, el resultado es una tasa real negativa, lo que significa que estás perdiendo dinero y poder adquisitivo mes a mes. Por suerte, existen opciones superadoras en el mercado que te permiten proteger tu capital y obtener mejores rendimientos.
Primera alternativa al plazo fijo: Fondo FIMA Renta Plus para atar tus ahorros a la inflación
Si querés evitar que la inflación se coma tus ahorros, el Fondo FIMA Renta Plus del Banco Galicia es una excelente opción que muchos desconocen. A diferencia de la tasa estática del plazo fijo, este fondo común de inversión tiene un 95% de su capital invertido en Bonos CER. Esto significa que ajusta tu capital y los intereses a la par de la inflación, y te paga una tasa real positiva por encima de ese ajuste. A modo de referencia, en los últimos 30 días este fondo rindió un 6,38%.
Segunda alternativa al plazo fijo: Letras Lecer (X30 N6) para asegurar ganancias a corto plazo
Para quienes buscan rendimientos en menos de un año sin atarse a las limitaciones de un plazo fijo, las letras del tesoro Lecer son una gran herramienta. Estas letras son accesibles para todos y también ajustan tu capital por inflación sumando una tasa de interés por encima de dicho ajuste, garantizando un rendimiento real positivo. En los últimos 30 días, esta letra en particular pagó en torno al 3,5%. Solo necesitás abrir una cuenta gratuita en un broker para comprarla en el mercado secundario.
Tercera alternativa al plazo fijo: Obligaciones Negociables de YPF para obtener ingresos en dólares
Si preferís salir del riesgo público y armar una estrategia completamente diferente a la del plazo fijo tradicional en pesos, podés prestarle dinero a una empresa privada de primera línea como YPF. A través de las Obligaciones Negociables (como la IM34O), podés obtener rendimientos directamente en dólares. Estas obligaciones están rindiendo en torno a un 7% anual en el mercado secundario (con una tasa fijada de origen del 8,25%), lo que no solo supera ampliamente la rentabilidad bancaria, sino que te protege de manera directa frente a una eventual devaluación.
Armá tu cartera estratégica y ganale al plazo fijo
En resumen, conformarse con la tasa estática de un plazo fijo tradicional hoy en día significa no proteger tu capital y perder dinero de forma constante frente a la inflación. Al diversificar tus ahorros utilizando instrumentos como el Fondo FIMA, las letras Lecer y las Obligaciones Negociables de YPF, podés armar una cartera de inversiones mucho más sólida e inteligente.
Esta combinación de activos no solo te permite obtener rendimientos superiores a los que ofrece cualquier plazo fijo, sino quete garantiza una cobertura total, tanto contra el aumento general de precios como frente a una posible devaluación del peso.