Luis Caputo envió un mensaje a los empresarios: "Cambió la música y algunos no cambiaron el paso"

En esa línea, insistió en que “la inflación es un fenómeno monetario” y sostuvo que el principal factor detrás de la dinámica actual es la caída en la demanda de dinero. “Todavía estamos purgando esa caída, pero ya se empieza a ver una recuperación”, señaló. Bajo ese esquema, proyectó un cambio de tendencia en el corto plazo: “A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante, con mayor crecimiento”.