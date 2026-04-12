Bono variable de ANSES para jubilados: cómo funciona, cuáles son las fechas de cobro en abril y quiénes lo perciben

Cómo es el bono variable para jubilados de ANSES de abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un criterio de asignación específico para el refuerzo extraordinario de este mes. El monto máximo de $70.000 se destina íntegramente a los jubilados que perciben el haber mínimo, asegurando un piso de ingresos más elevado para este sector. Este esquema incluye también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), como es el caso de las madres de siete hijos.