Golpe al narcomenudeo en el sur tucumano: cayó una organización y hay tres detenidos

La Policía Federal irrumpió con cuatro allanamientos simultáneos en Río Chico y Villa Quinteros.Secuestraron cocaína, marihuana, armas y una importante suma de dinero en efectivo.

Hace 2 Hs

En un operativo que sacudió la zona sur de la provincia, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización narcocriminal que operaba en las localidades de Río Chico y Villa Quinteros, departamento Monteros.

La investigación, iniciada por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y dirigida por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción, derivó en cuatro allanamientos simultáneos realizados en la jornada de ayer.

El despliegue fue preciso y coordinado. Los efectivos de la División Antidrogas Tucumán irrumpieron en distintos domicilios señalados como puntos de comercialización de drogas, logrando desmantelar la estructura que abastecía al sector.

Durante los procedimientos se incautaron dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana fraccionadas y listas para la venta, armas de fuego, teléfonos celulares, computadoras y una importante suma de dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita.

El operativo culminó con la detención de tres hombres mayores de edad, considerados los principales investigados, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Las medidas fueron ordenadas y supervisadas por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción, a cargo subrogante del Fiscal Dr. Carlos Sale, quien continúa profundizando la investigación para determinar el alcance total de la organización y establecer todas las responsabilidades penales.

