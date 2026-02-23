Secciones
Golpe al narcomenudeo en Concepción: cuatro detenidos y secuestro de drogas tras denuncias anónimas

La Policía desbarató dos puntos de venta de cocaína tras allanar viviendas en el barrio Las Palmas y en la calle Primero de Mayo.

En el marco de la lucha contra el narcomenudeo en el sur de la provincia, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) concretaron este sábado por la noche un exitoso doble allanamiento en la ciudad de Concepción.

Las medidas judiciales se llevaron a cabo en dos domicilios apuntados como presuntos "kioscos" de venta de estupefacientes: uno ubicado en el barrio Las Palmas y el otro en la calle Primero de Mayo al 2.

El comisario Miguel Castillo, titular del área, detalló el resultado de las intervenciones, que se ejecutaron bajo las directivas del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía: “Se procedió al secuestro de una importante cantidad de bochitas de cocaína, las cuales estaban listas para ser comercializadas, una pistola calibre 22 con cartuchos y dinero producto de la venta”.

Además, los uniformados incautaron teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, como recortes y tijeras.

El despliegue táctico culminó con la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a la comercialización de las sustancias: dos de ellas fueron capturadas en la vivienda de Las Palmas y las otras dos en el domicilio céntrico.

Un detalle que agrava la situación procesal de los involucrados es su historial delictivo. Según precisó la autoridad policial, entre los detenidos se encuentra una pareja reincidente, que ya cuenta con antecedentes penales por infracción a la Ley de Narcomenudeo e incluso cumplió una condena previa en una causa de características similares.

Para lograr desarticular esta red de narcomenudeo local, el compromiso ciudadano resultó un factor determinante. Castillo explicó que la pesquisa comenzó a raíz de información brindada de manera confidencial por los propios habitantes de la zona, cansados del movimiento ilícito en sus barrios.

“La investigación se inició a partir de datos aportados por vecinos de manera anónima. Un equipo de la Didrop Concepción llevó las pruebas hacia la Fiscalía de Narcomenudeo, que finalmente otorgó las medidas judiciales que arrojaron este resultado positivo”, concluyó el comisario.

