Golpe al narcomenudeo en Concepción: cuatro detenidos y secuestro de drogas tras denuncias anónimas

El comisario Miguel Castillo, titular del área, detalló el resultado de las intervenciones, que se ejecutaron bajo las directivas del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía: “Se procedió al secuestro de una importante cantidad de bochitas de cocaína, las cuales estaban listas para ser comercializadas, una pistola calibre 22 con cartuchos y dinero producto de la venta”.